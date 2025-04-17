Türkiye Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Oktay Saral, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel’i hedef alan sosyal medya paylaşımı nedeniyle gelen yoğun tepkiler üzerine yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada şunları kaydetti:

"KKTC’nin her zaman destekçisiyiz ve her daim yanındayız. Fakat sözlerim, ne yazık ki hala özgürlüğü sadece kendi inançlarına göre uygulayan zihniyete. Hala başörtülü kızlarımızı ayrıştırıp, ötekileştirenlere. Hala Rum zihniyetini benimseyip, Müslümanlığı hor görüp, Müslümanlara karşı olmaya çalışanlara. Ve maalesef ki son zamanlarda bunlara sıkça şahit oluyoruz. İfade ettiğim şeyler KKTC’nin genellemesi elbette ki değil. Paylaşımımda yazdıklarımdan dolayı kalbi kırılan, üstüne alınan kardeşlerimden af diliyorum."