Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Almanya Federal Meclis’i Milletvekili Maximillian Krah’ı kabul etti.

Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen görüşmeye CTP Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ve AKPM temsilcisi Milletvekili Armağan Candan katıldı. CTP’nin çok yönlü diplomatik temasları çerçevesinde yapılan bu görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Görüşmede, bölgesel gelişmeler çerçevesinde BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs çözüm sürecine ilişkin yeni inisiyatifi, mülkiyet sorunu ve Taşınmaz Mal Komisyonuna dair güncel gelişmeler ele alındı.