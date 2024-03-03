Yapımcılığını Berkay Kamil Çağay ve Oya Kutsal’ın üstlendiği, senaryosunu ise Ogan Güntem’in yazdığı “Öldüren Sır” filminin galası, perşembe akşamı Girne Oda Tiyatrosu’nda yapıldı.

Filmin yapımcılarından yapılan açıklamaya göre, yönetmen koltuğunda İbrahim Halil ve Muhammed Abdullah’ın olduğu filmin başrolünde Sinan Gürzap ve Feyza Ongül yer alıyor.

Filmde, ayrıca, Türkiye’den seslendirme sanatçısı Elif Baysal konuk oyuncu olarak yer alırken, Baysal’ın yer aldığı sahnelerde yerli yönetmenlerden Mustafa Ersenal da filme destek veriyor.

Filmde yer alan oyuncular şu şekilde:

“Tufan Vudalı, Beyza Aksoy, Ogan Güntem, Tuğçe Ören, Erkut Coşkuner, Gözde Akyel, Enis İmralı, Ener İmralı, Ruslan Elizade, Özlem Tüylüoğlu, Memduh Erensoy, Asya Erensoy, Kadir Evre, Evren Bağlarbaşı, Ali Denker, Gökhan Emirkanı, Cemaliye Numan, Ali Fahri, Evrim Karakaya”

Galada konuşma yapan yapımcı Oya Kutsal, “Bütün amacımız, bütün işimiz gücümüz Kıbrıs’ta filmciliğin sıfır noktası olmayı başarmak. Başka da amacımız yok. Gençlere verdiğimiz desteğin yegane amacı da bu. Çünkü hayatta her şey sıfırdan başlar ve biz bu uğurda çalışmaya, sonuna kadar mücadele etmeye, düşe kalka, her adımda bir şey öğrenerek ve hiç kimseden hiç bir şey beklemeden devam edeceğiz.” dedi.

Filmin gösterim yeri, gün ve saatleri gelecek hafta halka duyurulacak.