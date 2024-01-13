Mimar Onur Olguner, Mimarlar Odası Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.
Sosyal mesya hesabından açıklama yapan Olguner, şunları kaydetti:
"Sevgili arkadaşlar yakın mimar arkadaşlarımın önerisi üzerine değerlendirmelerine güvendiğim bir seri mimar meslektaşım ve büyüğüme ulaştım.
Onların da değerli görüşleri doğrultusunda Mart’ta yapılacak genel kurulunda Mimarlar Odası Başkanlığına adaylığımı koymaya karar verdim.
Saygılarımla tüm meslektaşlarımın bilgisine sunarım.
Detayları, ekibimizi ve fikirlerimizi sizlerle bu süreçte paylaşacağım"