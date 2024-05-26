Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Omaç Başat Zor Hareketler Şampiyonası dün (Cuma) yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken maçları, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Ceyda Uçaner, Şakir Yağızsoy ve federasyon hakem heyeti yönetti.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri tarafından verildi.

Sikletlerinde Birinci Olanlar

Bayanlar Sonuçları

1.Kategori: 1. Havin Yılmaz

2.Kategori: 1. Melek Ünver

3.Kategori: 1. Daria Shymushevska

4.Kategori: 1. Zeliha Arpacıoğlu

5.Katagori: 1. Zeynep Kürekçi

6.Katagori: 1. Hira Kürekçi

7.Kategori: 1. Melis Mina Kızıltaş

8.Katagori: 1. Emine Şahin

9.Kategori: 1. Ela Yağızsoy

10.Katagori: 1. Melisa Türkmen

11.Kategori: 1. Azra Güler Karataş

12.Kategori: 1. Arosha Anari

Erkekler Sonuçları

1.Kategori: 1. Şakir Atınç Yağızoy

2.Kategori: 1. Ali Arpacıoğlu

3.Kategori: 1. Bekir Bubu Sov