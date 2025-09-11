Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, Okan Yörütmen’in başvurusuna ilişkin hazırladığı raporda, Tapu ve Kadastro Dairesi’nin başvuruyu otuz gün içerisinde yanıtlamayarak, Anayasa ve İyi İdare Yasası’nın hükümlerine aykırı hareket ettiğini belirtti.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, Okan Yörütmen’in başvurusuna ilişkin raporu yayınladı.

Varol, Yörütmen’in, Lefke Yedidalga’da bulunan taşınmaz malının hudut tespiti ile ilgili olarak Tapu ve Kadastro Dairesi’ne başvuruda bulunduğunu ancak hudut tespiti çalışmasının sonucu hakkında bilgilendirilmediğini, talebine rağmen ölçüm raporlarının kendisine verilmediğini ve konuya ilişkin dilekçelerine yanıt alamadığını iddia ederek, daireye müracaat ettiğini belirtti.

Başvuru üzerine konunun, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi Yasası kuralları çerçevesinde incelendiğini ve rapor hazırlandığını belirten Varol, Yörütmen’in başvurusu ile ilgili olarak başlatılan araştırmada, 3 Haziran 2024 tarihinde, Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü’nden bilgi talep edildiğini kaydetti.

Sorularının yanıtlanmaması üzerine 3 Eylül 2024 tarihinde Tapu ve Kadastro Dairesi’ne anımsatma yazısı gönderildiğini ifade eden Varol, bu yazının da cevapsız bırakılması üzerine Tapu ve Kadastro Dairesi’ne 17 Mart 2025 tarihinde yeniden yazı gönderildiğini ve Daire Müdürünün 19 Mart 2025 tarihinde soruları cevaplandırdığını belirtti.

-“İdare, talep edilen bilgi ve belgeyi, tanınan süre içerisinde Yüksek Yönetim Denetçisi’ne iletmek zorundadır”

Bu vesileyle 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi Yasası’nın 21’inci maddesi tahtında, Kamu Görevlilerinin, Kamu Personelinin veya Kişi ve/veya Kişilerin yükümlülüklerinin ne olduğunun hatırlatan Varol, şunları kaydetti:

“Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası’nın 21’inci maddesi uyarınca Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), yaptığı soruşturmalarda bilgi verebileceğine, evrak ibraz edebileceğine inandığı herhangi bir Kamu Görevlisini Kamu Personelini veya diğer kişi ve/veya kişileri, Anayasa’da ve başka yasalarda aksine kural olmadığı durumlarda böyle bir bilgiyi vermeye veya evrağı ibraz etmeye çağırma yetkisine sahiptir. Bu çerçevede 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası’nın 24’üncü maddesine göre yasal bir mazeret bulunmaksızın istenen belgeyi vermekte kusur edilmesi halinde bir suç işlenmiş olabileceği ve neticesinde yasal müeyyidelerle karşı karşıya kalınabileceği unutulmamalıdır.”

Yüksek Yönetim Denetçisi’nin (Ombudsman) hazırlayacağı raporlarda soruşturma açtığı hizmetle ilgili savunma alması, aldığı savunma ve görüşleri raporuna eklemesinin yasanın gereği olduğunu vurgulayan Varol, “İdare, soruşturma konusuyla alakalı olarak kendisinden talep edilen bilgi ve belgeyi, tanınan süre içerisinde Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman)’a iletmek zorundadır” dedi. Varol, İdarenin bu konudaki sorumluğunu yerine getirmemesinin, Yüksek Yönetim Denetçisi’nin (Ombudsman) hazırlayacağı raporun gecikmesine neden olduğunu belirtti.

-Yürütmen’in başvurusu

Yörütmen’in, 10 Temmuz 2023 tarihinde Tapu ve Kadastro Dairesi Güzelyurt Şubesi’ne giderek, söz konusu taşınmazının kuzey cephesinin hudut tespiti için başvuruda bulunduğunu ve bu amaçla dosya açıldığını ifade eden Varol, Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürünün, Daireye gönderdiği yazıda, dosyanın açıldığını doğruladığını belirtti.

Varol, müdürün, süreçle alakalı değerlendirmesinde ise şu ifadelere yer verdiğini kaydetti:

“Kadastro memuru, yerinde hudut tespiti çalışması yaptıktan hemen sonra komşu parsel sahibi Tuğçe Yiğitcan Çolak’ın dairemize 05.06.2023 tarih ve 2023-487 sayılı itiraz dilekçesi olduğunu ve Okan Yörütmen’e yapmış olduğu hudut tespitinin aplikasyon krokisini itiraz dilekçesinin sonuçlanmasından sonra sözlü olarak verebileceğini bildirmiştir.”

Müdürün, 6 Mayıs 2024 tarihinde Tapu ve Kadastro Dairesi’nin Fasıl 224 Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasası’nın verdiği yetkiye dayanarak, söz konusu parsellerle ilgili bir düzeltme yapmayı tasarladıklarını ve bu tasarıyı iadeli taahhütlü olarak taraflara gönderdiklerini kaydettiğini ifade eden Varol, müdürün yazısının devamında, konunun mahkeme safhasında olmasından dolayı dairenin mahkeme kararı doğrultusunda işlemlerine devam edeceğini ifade ettiğini belirtti.

-“Tapu ve Kadastro Dairesi, başvuru tarihi itibarı ile otuz gün içerisinde Okan Yörütmen’e yanıt vermesi gerekirdi”

Tapu ve Kadastro Dairesi’nin başvuru tarihi itibarı ile otuz gün içerisinde Okan Yörütmen’e yanıt vermesi gerektiğinin altını çizen Varol, Tapu ve Kadastro Dairesi’nin, Yörütmen’in dilekçelerini gerekçeli ve yazılı olarak cevaplandırmayarak, Anayasa ve İyi İdare Yasası’nın ilgili hükümlerine aykırı hareket ettiğine dikkat çekti.

Yüksek Mahkeme Genel Sekreteri’nden söz konusu davaların son durumu hakkında bilgi talep edildiğini de ifade eden Varol, Genel Sekreter’in 4 Ağustos 2025 tarihli yazısında her iki davanın da henüz neticelenmediğini aktardığını belirtti.

Yüksek Yönetim Denetçisi’nin (Ombudsman), mahkemeler nezdinde görülmekte olan bir konu ile alakalı değerlendirme yapmaya yetkili olmadığını vurgulayan İlkan Varol, şunları kaydetti:

“Tapu ve Kadastro Dairesi’nin, Mahkeme’nin konuyla ilgili olarak açılmış davalar hakkında vereceği karara uygun hareket etmesi gerektiği açıktır. Ancak bu aşamada Tapu ve Kadastro Dairesi’nin davalar neticelenmeden bağlantılı konularla ilişkili herhangi bir işlem yapmamasının hatalı olduğu söylenemez.”

Varol, öte yandan Tapu ve Kadastro Dairesi’nin Okan Yörütmen’in başvurusunu otuz gün içerisinde, gerekçesinin ne olduğunu belirtip, yanıtlamayarak, Anayasa ve İyi İdare Yasası’nın hükümlerine aykırı hareket ettiğini belirtti.