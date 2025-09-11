Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumunun sosyoekonomik gelişimini desteklemek ve Kıbrıs’ın yeniden birleşme sürecini kolaylaştırmak amacıyla 33,7 milyon euro destek sağlayacak 2025 AB Yardım Programı’nı kabul etti.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, yardım programı, Kıbrıs Türk ürünlerini Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlaştırılmasını kolaylaştırarak iki toplum arasındaki Yeşil Hat Ticaretini artırmayı amaçlıyor.

Açıklamada, Kıbrıs Türk toplumundaki küçük ve orta ölçekli işletmelere ve girişimcilere işlerini büyütmeleri ve güçlendirmeleri için destek sağlanacağı da kaydedildi.

Bir diğer önceliğin çalışanların, öğretmenlerin ve özel gereksinimli çocukların becerilerinin geliştirilmesi ve Kıbrıslı Türklerin AB üye devletlerinde eğitim görmelerine imkân tanıyan AB finansmanlı bursların sürdürülmesi olduğu vurgulandı.

2025 Programı’nın enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımı ve çevrenin korunması alanlarındaki projeleri destekleyeceği de belirtilerek, “Bu kapsamda, Lefkoşa’nın ana dere yatağının rehabilitasyonu konusunda iki toplumlu iş birliği de yer almaktadır. Son olarak, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumları arasında güvenin pekiştirilmesi amacıyla, Kıbrıs’taki Kayıp Şahıslar Komitesi’ne verilen desteğin sürdürülmesi ve Kıbrıs’ın kültürel mirasının restorasyonu da program kapsamında yer almaktadır.” denildi.

Bu çalışmaların uzlaşıyı teşvik etmeyi ve Kıbrıs’ın kültürel ile dini çeşitliliğine saygıyı güçlendirmeyi amaçladığı kaydedilerek, AB’nin 2006’dan bu yana yardım programı için yaklaşık 760 milyon euro tahsis ettiği ifade edildi.