Gazimağusa’da dün akşamüstü yaşanan trafik kazasında sürüş ehliyeti sınıfı dışında araç süren bir kamyon sürücüsü önce bordür taşına sonra karşıdan gelen araca çarptı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Ufuk Örs (E-30) yönetimindeki HP 201 plakalı kamyon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ortasında bulunan bordür taşlarına çarptıktan sonra, kontrolsüze ileriye doğru savrularak karşı şeride geçmiş ve o esnada bulvar üzerinde karşı istikamette seyretmekte olan Nilgün Şenyiğit (K-61) yönetimindeki MT 532 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan MT 532 plakalı araç, bordür taşlarına çarpıp orta refüj üzerine çıkıp durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

HP 201 plakalı kamyon araç sürücüsü Ufuk Örs, sürüş ehliyeti sınıfı dışında ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak suçlarından tutuklandı.