Gençlik Federasyonu Başkan Mustafa Özbilgehan, hayvanları koruyacak yasal düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesi için Meclis’e ve hükümete çağrı yaptı.

Öldürülen eşeklerle ilgili yazılı açıklama yapan, Dipkarpaz’da hukuk ve vicdanla bağdaşmayan bir vahşet yaşandığını, biri gebe en az 14 eşeğin ateşli silahla katledildiğini anımsatan Özbilgehan, Polis Genel Müdürlüğü’nü göreve çağırarak bu katliamın faillerinin tespit edilip yargıya havale edilmesini istedi.

Mevcut düzenlemenin hayvanlara yönelik şiddeti cezasız bıraktığını da savunan Özbilgehan, “Hayvanları koruyacak yasal düzenlemeleri bilinçli şekilde engelleyen yasama organı, bugün bu kanın eline bulaşmasına göz yumdu. Meclisin ihmali, bir katliama daha sebep oldu!” ifadelerine yer verdi.

Mustafa Özbilgehan, bu katliamın sorumlularının sadece eli silah tutanlar değil, hayvanlara yönelik şiddetin ağır suç kapsamına alınmasını kişisel, keyfi ve kamu menfaatiyle bağdaşmayacak sebeplerle sürüncemede bırakanlar olduğunu savundu.

Ceza Yasası’nda yapılması planlanan değişikliğin hayvanlara işkence ve katliamın önüne geçmede hayati bir adım olacağını da ifade eden Mustafa Özbilgehan, şunları da belirtti:

“Gençlik Federasyonu olarak, hayvanları eşya statüsünden çıkararak ‘can’ statüsü kazandırmayı hedefleyen düzenlemeyi tüm maddeleriyle destekliyor, Meclis’e bu konunun daha fazla gecikmeden görüşülüp onaylanması için çağrıda bulunuyoruz. Bu süreçte horoz dövüşü gibi hayvan istismarı içeren suç örgütleri ve organizasyonlarına karşı Ceza Yasası hükümleri derhâl uygulanmasını talep ediyoruz.”

Mustafa Özbilgehan, bu vahşetin sorumluları cezalandırılana kadar konunun takipçisi olacaklarını da kaydetti.