Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti ile görüştü.

Belediyeler Birliği’nden verilen bilgiye göre, Özçınar’ın, Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti Başkanı Rüşat Aydoğan ve heyetiyle görüşmesinde, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Müdürü Muammer Güneş de hazır bulundu.

Heyeti ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Türkiye ile ilişkilerin önemine değindi.

Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti Başkanı Rüşat Aydoğan da ise KKTC’de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

Görüşmenin ardından karşılıklı plaket ve hediye takdiminde bulunuldu ve anı fotoğrafı çekildi.