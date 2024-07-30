Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Ayten Berkalp'i kabul ederek görüştü.

-Özdenefe

Özdenefe kabulde yaptığı konuşmada sporcu olmanın büyük disiplin ve çalışkanlık gerektirdiğine işaret etti.

Bugünlerde devam eden Olimpiyat Oyunları'nın, tüm dünyayı dostluk ve barış duygularıyla ekranlara kilitlediğini belirten Özdenefe, sporun tüm insanlığın ortak müştereklerinden olduğunu dile getirdi.

Kıbrıs Türk toplumunun yetenekli genç sporcular yetiştirdiğini kaydeden Özdenefe, Berkalp’in ortaya koymuş olduğu başarıların bir çok gence örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Özdenefe konuşmasında, olimpiyatlarda yarışacak Buse Savaşkan’a da başarılar diledi.

-Berkalp

Ayten Berkalp kendisini kabul ettiği için Özdenefe’ye teşekkür etti. Spor yaşamı ve kariyerinden bahseden Berkalp, bir alanda ilk olmanın getirdiği zorluklara işaret etti.

Spor sayesinde öğrendiği disiplinin kendisine tüm hayatı boyunca yardım ettiğini kaydeden Berkalp, Kıbrıslı Türk sporcuların yurt dışında yarışmalara katılmasının önemini vurguladı.

Özdenefe’nin Meclis Başkan Yardımcılığı görevini yürütmesinin kendisi için gurur verici olduğunu kaydeden Berkalp, kadınların yetenek bilgi ve tecrübeleriyle hayatın her alanında yer almasının önemli olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı.