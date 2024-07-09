KTAMS açlık sınırını 25 bin 770 TL olarak hesapladı KTAMS açlık sınırını 25 bin 770 TL olarak hesapladı

Polis  Genel Müdürlüğü  tarafından açılan soruşturma sonucunda halen tutuklu bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Oğuz Köse, bugün itibarı ile bu görevinden alındı.

Konuyla ilgili Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Polis Genel Müdürlüğü  tarafından açılan soruşturma sonucunda halen tutuklu bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Oğuz Köse, bugün itibarı ile bu görevinden alınmıştır. 

Hakkındaki soruşturmanın salimen tamamlanabilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,   bu süreçte Polis Genel Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde çalışmaktadır. 

Bakanlığımız,  yargıya müdahale olarak algılanmaması ve soruşturmanın salimen yürütülmesi amacıyla,  Polis Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma süresince herhangi bir açıklama yapmayacaktır.

Yargıya olan saygımız ve adaletin yerini bulacağına olan inancımızla, Bakanlığımız  gerek soruşturma gerekse  yargı sürecinde,  hem Polis  hem de Mahkeme  ile uyumlu  çalışarak  adaletin  yerini bulması için üzerine  düşen görevi yapacaktır. 

Kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur."

Editör: Burhan CANBAZ