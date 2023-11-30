Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay elektrik kurumunun 20 milyon dolar zarara uğratılması konusunda bu sabah mali polisin daveti üzerine mali poliste ifade verdiklerini açıkladı.

Özersay, yazılı açıklamasında, elektrik kurumundaki zararı yaratanların hesabı ödemesi gerektiğini kaydetti ve elektrik zamlarıyla bu hesabın halka ödettirilemeyeceğini vurguladı.

Kudret Özersay şunları ifade etti:

“Bu iş 20 milyon Dolar ile sınırlı değildir, uzun süredir çok daha büyük boyutlarda Elektrik Kurumu herkesin gözü önünde zarara uğratılmıştır. Az önce yapılan elektrik zammı da dahil halk olarak bize ödetilmek istenen bu faturalarda kurumun uğratıldığı zararın da bir payı vardır. Bunun sorumluları hesap vermeli, bu hesabı halk değil onlar ödemelidir. Gerek İyi İdare Yasası gerekse Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası uygulanır, ciddi bir tahkikat yürütülürse bu zararı yaratanlar, sorumlular ödemek zorunda kalacaktır. Biz takipçisi olmaya devam edeceğiz”