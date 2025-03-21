Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümetin seyrüsefer zammına ilişkin tüzüğü yürürlükten kaldığını belirterek, hükümete, zamlı ödeme yaparak haksızlığa uğrayanlara yönelik atacağı adımları açıklaması çağrısı yaptı.

Yazılı açıklama yapan Özersay, “Seyrüsefer zammı konusunda açmış olduğumuz dava devam ederken hükümet seyrüsefer zammını içeren tüzüğü iptal ederek yürürlükten kaldırdı.” ifadelerini kullandı.

Özersay, yürürlüğe giren yeni Seyrüsefer Harçları Tüzüğüne göre, Temmuz 2024’teki zam ertesinde enflasyon oranının üzerinde “yasaya aykırı şekilde yapıldığını” söylediği zammın geri alındığını ve indirim yapılarak 2024 yıllık enflasyonu sınırları içerisinde bir zam şekline dönüştürüldüğünü belirtti.

-“Yeni oranlar online sisteme yansıtılmadı”

Yeni oranların aradan dört gün geçmiş olmasına rağmen online sisteme yansıtılmadığını tespit ettiklerini kaydeden Özersay, bunun takibini yapacaklarını belirtti.

Özersay, “Bugüne kadar önceki yasa dışı zam üzerinden ödemesini yapan vatandaşların uğratıldıkları haksızlık konusunda hangi adımı atacağı konusunda hükümeti derhal kamuoyuna açıklamaya davet ediyoruz. Bize göre halen bu zammın bir bölümü yasaya aykırıdır” ifadelerini kullandı.

Tüzüğün ortadan kaldırılmasıyla zammı yürürlüğe koyan tüzük hakkında açtıkları davanın akıbetiyle ilgili olarak avukatlarıyla görüştüklerini dile getiren Özersay, bu konuda da kamuoyunu bilgilendireceklerini ifade etti.