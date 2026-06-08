Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, WhatsApp hesabının vatandaş ve gazeteciler ile temasının kesilmesi, sesinin kısılması için kapatıldığını savundu.

Özersay yazılı açıklamasında, geçmişte Facebook hesabının da kapatıldığını anımsatarak, "sahte diploma rüşvet, devleti dolandırma ve devleti zarar uğratma suçlamasıyla” yürütülen soruşturma ve yargı süreçlerinin gizlenmeye çalışıldığını iddia etti.

Özersay, “Baktılar susmuyoruz bu kez halk duymasın gazeteciler yazamasın diye hiç utanmadılar sıkılmadılar meclisten yasa geçirdiler, bu işlere bulaşanların veya bulaşmış olma ihtimali bulunanların isimleri yazılmasın fotoğrafları yayınlanmasın halk duymasın bilmesin diye önce hapis cezası sonra para cezası getirdiler. Şimdiyse WhatsApp hesabımızı kapatarak vatandaş ile iletişimimizi gazeteciler ile temasımızı genel anlamda sesimizi kesmeye çalışıyorlar.” ifadelerini kullandı.