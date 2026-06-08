İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Kıbrıs’ta çözümün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımakla mümkün olabileceğini söyledi.

Işık, yazılı açıklamasında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in son açıklamalarını eleştirdi.

Hasan Yılmaz Işık, Türkiye ile ilgili açıklamalarına işaret ettiği Rum liderin tarihi gerçekleri çarpıttığını, uluslararası hukuka, anlaşmalara ve yargıya saygısı olmadığını söyledi.

Hasan Yılmaz Işık, “Böyle bir liderle yapılacak anlaşmaya güven de duyulmaz.” diyerek Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a çağrı yaptı.

Kıbrıslı Rumların 63 yıldır silah gücüyle gasp ettikleri “Kıbrıs Cumhuriyeti” haklarından doğan tazminat bedelini Kıbrıs Türk halkına ödemesi gerektiğini belirten Işık, “Kıbrıs’ta çözümün tek seçeneği KKTC’yi tanımaktır.” dedi.