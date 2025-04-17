Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümetin bedelli askerlikle ilgili yasa önerisini değişiklik yapılacağı gerekçesiyle geri çektiğini, üzerinden aylar geçmesine rağmen yeniden gündeme getirmediğini belirterek eleştirilerde bulundu.

Özersay açıklamasında, “Bunun adı yaparmış gibi yapıp yapmamaktır. Bunun adı samimiyetsizliktir.” ifadelerini kullandı.

Bedelli askerlik konusunda ödenecek rakamlarla ilgili düzenleme yapılması yönündeki ısrarları ve ailelerin beklentisi üzerine hükümetin yasa önerisini düzenleme yapmak üzere geri çektiğini söyleyen Özersay, yeniden getirileceği söylenmesine rağmen bunun yapılmadığını savundu.

“Bu konuda hızlı adım atmaları gerekirken üzerine yattılar. Oysa askerlik celbi gelmek üzere, yani bedelli askerlik işi de diğerleri gibi yalan oldu.” iddiasında bulunan Özersay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bedelli askerlik konusunu bir yıl boyunca uğraşıp ülke gündemine taşıdık, görevde olanlar da bunun değişmesi gerektiğini, bir ihtiyaç olduğunu kabul ettiler ve bir taslağı Meclis’e taşıdılar. Ancak bunu bir yasa tasarısı şeklinde getirip hükümet olarak sahip çıkmak yerine bir milletvekilinin yasa önerisi şeklinde getirdiler yani sahip çıkmadılar. Üstelik yaklaşan asker celbi nedeniyle durumun aciliyetini bildikleri halde Meclis’te daha hızlı görüşülmesini sağlayacak olan ivediliğini de almadılar. Yani bilerek ve isteyerek ağırdan aldılar. Yetmedi komitedeki Bedelli Askerlik Yasa Önerisi'ni bir süre bekleyip geri çektiler, ‘değişiklik yapıp yeniden getireceğiz’ dediler ve üzerinden aylar geçti ne ses var ne de seda. Bunun adı yaparmış gibi yapıp yapmamaktır. Bunun adı samimiyetsizliktir.”