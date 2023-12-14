Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, birliğin yeni hedefleri arasında “dünyada görünür olmanın yer aldığını” belirtti.

Özgöçmen yaptığı açıklamada, “Sadece Kıbrıs'ın kuzeyinde değil dünyada görünür olmak yeni dönemde ki hedeflerimiz arasındadır. Burada var olduğumuzu iyi ve başarılı olduğumuzun görünmesini ve bunun için de çaba harcayacağımızın bilinmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu fikir ve amaçla Başbakanlık Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi temsilcisi, YÖDAK temsilcisi ve Avrupa Birliğinden gelen dört hukukçu temsilci ile görüşme gerçekleştirdiğini kaydeden Özgöçmen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bulunduğumuz coğrafya ve ülkemize uygulanan ambargolar nedeniyle dünyadan kopuk olmayı ‘sağlıklı’ bulmuyor dolaylı olarak değil doğrudan dünyadaki hemşire ve ebe kuruluşları başta olmak üzere tüm otorite olarak bilinen sağlık kuruluşları ile temas etmek ve bilime katkı koymak istiyoruz.

Bu fikir ve amaçla Başbakanlık Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi temsilcisi, YÖDAK temsilcisi ve Avrupa Birliğinden gelen dört hukukçu temsilci ile görüşme gerçekleştirdik.

Toplantıda birliğimizin kuruluşu, işleyişi, hedef ve vizyonu hakkında bilgileri aktarırken Avrupa Birliği'ndeki uygulamalar hakkında bilgi aldık ve tüm olumsuzluklara rağmen iyi durumda olduğumuzu öğrenmenin haklı gururunu paylaşırız”