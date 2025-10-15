Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT) Müdürü Meryem Özkurt, 17 Ekim Cuma günü yapılması planlanan, Cumhurbaşkanı adayları Ersin Tatar ve Tufan Erhürman’ın katılacağı televizyon programın YSK kararının ardından iptal edildiğini açıkladı.

“BRTK Seçim Özel” programlarıyla ilgili açıklama yapan Özkurt, “Tüm adayların birlikte katılması halinde, aday sayısı ve yayın süresi dikkate alındığında, tasarlanan münazara formatının dışına çıkacağı değerlendirilen 17 Ekim 2025 tarihinde yapılması planlanan programın iptaline karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.

Özkurt’un açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, 17 Ekim Cuma günü Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar ile Cumhuriyetçi Türk Partisi adayı Tufan Erhürman’ın katılacağı seçim özel programı yapacağını duyurmuştu.

Yüksek Seçim Kurulu, 17 Ekim Cuma günü yapılacak programa tüm adayların birlikte davet edilmesi yönünde karar üretmiştir.

“Adaylara Seçim ve Halkoylaması Yasasında düzenlenen Radyo Televizyon konuşmaları dışında katılacakları panel, röportaj veya açık oturumlarda tanınacak fırsat eşitliği, her adayın her programa çağrılması şeklinde değerlendirilemez. Burada önemli, olan her adayın televizyon ve radyolarda kendisini tanıtacak fırsatı bulmasıdır” ifadelerini içeren 138/2020 numaralı kararı dikkate alınarak planlanmış bulunan bu programın yapılması, ne yazık ki yine YSK’nın, 14.10.2025 tarihli 126/2025 numaralı kararı doğrultusunda yeniden değerlendirilmek durumunda kalınmıştır.

BRTK, Seçim ve Halkoylaması Yasasının öngördüğü ve tüm adaylara eşit söz hakkı verilen yayınları halihazırda YSK’nın denetim ve gözetiminde kaydetmiş ve mevzuata uygun olarak yayınlamaktadır.

Yukarıdaki durum, mevzuat ve kurumumuzun yayın politikaları birlikte değerlendirildiğinde, tüm adayların birlikte katılması halinde, aday sayısı ve yayın süresi dikkate alındığında, tasarlanan münazara formatının dışına çıkacağı değerlendirilen 17 Ekim 2025 tarihinde yapılması planlanan programın iptaline karar verilmiştir.”