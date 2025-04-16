umhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk ile Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen “Türk Devletleri Arasındaki Güvenlik ve Savunma İşbirliğinin Güçlendirilmesi: Parlamentoların Rolü” konulu TÜRKPA Üyesi Parlamentoların Savunma ve Güvenlik Meseleleri Komisyon Başkanları İkinci Toplantısı’na katıldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Azerbaycan Milli Meclisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar başkanlığındaki heyetin yanı sıra, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan meclis heyetleri de katıldı.

Toplantı öncesinde, katılımcı heyetler Azerbaycan’ın Karabağ Zaferi’ni simgeleyen Zafer Anıtı’nı, Azerbaycan’ın milli lideri Haydar Aliyev’in anıt mezarını ve Azerbaycan Şehitliği’ni ziyaret ederek anıtlara çelenk sundu.

- Öztürk: “KKTC, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır”

Azerbaycan Milli Meclisi’nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk, sözlerine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesine verdiği destekten dolayı teşekkür ederek başladı. Kıbrıs Türk halkının Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Öztürk, tarihi, kültürel ve stratejik bağların güçlendirilmesi yönünde kararlılıkla hareket ettiklerini ifade etti.

Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altındaki iş birliklerinin halklar arasındaki kardeşliği pekiştirdiğini belirten Öztürk, konuşmasına şöyle devam etti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olarak; Doğu Akdeniz’de barışın, istikrarın ve dengenin korunmasında stratejik bir konuma sahiptir. KKTC’nin uluslararası alanda hak ettiği yeri alması yalnızca Kıbrıs Türk halkı için değil, tüm Türk dünyası için bir adalet ve egemenlik meselesidir. Bu bağlamda, Türk devletlerinin uluslararası platformlarda KKTC’nin haklı mücadelesine destek vermesi ve savunma ile güvenlik alanında bilgi paylaşımının artırılması bizler için büyük önem taşımaktadır.”

Öztürk, konuşmasının devamında Türk dünyasında parlamento düzeyinde iş birliğinin, devletler arası ilişkileri tamamlayıcı ve güçlendirici bir unsur olduğuna dikkat çekerek, TÜRKPA’nın bu bağlamda üstlendiği rolün önemine vurgu yaptı, Parlamentolar arası ilişkilerin yalnızca TÜRKPA aracılığıyla değil, daha geniş bir perspektifle geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

- Akar: "KKTC'nin tanınması hepimiz için bir sorumluluktur"

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da konuşmasında, Avrupa Birliği’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin sözcüsü gibi hareket etmesini eleştirerek, KKTC’nin etkinliklere davet edilmemesini sağlamak amacıyla dünya liderlerine baskı yapılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

“Bu baskılara son verebilmek için KKTC’nin Türk dünyası nezdinde açık ve güçlü bir şekilde tanınması ve uluslararası teşkilatlarda asil bir üye statüsünde yer alması hepimiz için bir sorumluluktur.” diyen Akar, bunun yalnızca KKTC’nin adalet arayışı değil, aynı zamanda Türk dünyasının ortak iradesinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Akar, “KKTC’nin tanınması, Doğu Akdeniz’deki jeopolitik dengelerin daha adil ve dengeli bir yapıya kavuşmasına katkı sağlayacaktır. Türk dünyasının denizlere açılan kapısı olarak KKTC, ortak güvenlik ve iş birliği stratejilerimize bir derinlik kazandıracaktır.” ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından heyetler, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı’na bağlı bir tesisi ziyaret ederek, tesis hakkında bilgi aldı. Cumhuriyet Meclisi heyeti ayrıca Azerbaycan Milli Meclisi tarafından konuk heyetler onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.

Bakü temasları süresince Cumhuriyet Meclisi heyetine, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer ve Bakü Temsilciliği 3. Sekreteri Görkem Reis eşlik etti.