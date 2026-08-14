Lefkoşa’da bir apartmanın elektrik sayaç dolabında çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre yangın, bu akşam saat 21.00 sıralarında Kızılbaş bölgesindeki Şehit Erdoğan Yıldız Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 15 apartman sakini, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.