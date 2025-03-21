Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Azerbaycan-Kıbrıs Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, heyette, Azerbaycan Parlamentosu Milletvekili ve Sağlık Komitesi Başkanı Musa Guliyev, “Türk Dünyası Nevruz Festivali” kapsamında ülkeye gelen sanatçılar, Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Grubu Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aygün Attar da yer aldı.

Kabul sırasında Dostluk Grubu üyeleri, UBP Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan ve CTP Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim de hazır bulundu.

-Öztürkler

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler kabulde yaptığı konuşmada, Türk dünyasının kültür ve tarih birliğine vurgu yaptı.

Öztürkler, Türk dünyasının geniş coğrafyasında kültürel ve manevi bağlarla birbirine bağlı büyük bir aile olduğunu belirtti.

“Asya’dan Avrupa’ya uzanan bu gönül bağı, yalnızca siyasi değil, kültürel ve toplumsal değerlerle daha da güçlenmektedir.” diyen Öztürkler, halkların gönül birliğinin önemine dikkat çekti.

Öztürkler ayrıca, “3 devlet, 1 millet” anlayışı doğrultusunda Azerbaycan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gösterdiği yakın ilgi ve temasların büyük bir anlam taşıdığını ifade etti.

Son yıllarda Türk Devletleri Teşkilatı’nın önemli adımlar attığını hatırlatan Öztürkler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bu teşkilatta gözlemci üye olarak yer almasının ilişkilere güç kattığını dile getirdi.

Öztürkler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Meclis Başkanı Sahibe Gaffarova’ya selamlarını ileterek, ülkeler arasındaki dostluğun ve iş birliğinin artarak devam edeceğine inanç belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, mayısta Azerbaycan’a resmi bir ziyarette bulunacağını kaydetti.

-Feyziyev

Heyet adına konuşan Cavanşir Feyziyev de, Kıbrıs Türk topraklarında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Buraya her defasında sevgi ve mutlulukla geliyoruz. Ancak bu binaya belki de son ziyaretimiz olacak, çünkü yeni bir meclis binasına taşınacağınızı öğrendik. İnşallah yeni binada da sizleri ziyaret eder ve bu önemli adımı tebrik ederiz.” dedi.

Feyziyev, Nevruz Bayramı’nın Türk dünyası için önemine dikkat çekerek, barış, sevgi ve paylaşım mesajlarının bu kadim bayram vesilesiyle her zamankinden daha güçlü şekilde aktarıldığını ifade etti.

Ayrıca Feyziyev, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’in mayıs ayında Azerbaycan’a gerçekleştirileceği resmi ziyareti sabırsızlıkla beklediklerini de dile getirdi.

-Savaşan

UBP Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan da, dostluğa ve ekonomik iş birliğinin önemine dikkat çekerek, Nevruz Bayramı vesilesiyle ülkeye gelen heyetle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Savaşan, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve ihracat gibi ekonomik alanlarda iş birliğinin artırılmasının son derece değerli olduğunu da vurguladı.

-Besim

CTP Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim, Azerbaycan halkının ve Türk dünyasının Nevruz Bayramı’nı kutladı. Besim, “İhracat ve diğer alanlarda ilişkilerin gelişmesine yönelik haberler almak bizim için çok anlamlı. Bu tür dostluk bağlarının, ortak kültür ve değerler temelinde geleceğe aktarılacak misyonlar taşıdığına inanıyorum.” dedi.

-Guliyev

Heyette bulunan Azerbaycan Parlamentosu Milletvekili Musa Guliyev ise konuşmasında, Haydar Aliyev’in Azerbaycan ile Türk dünyasının iş birliğine verdiği önemi hatırlatarak, “Kıbrıs’a sık sık gelmeliyiz, sadece Azerbaycan ve Türkiye’den değil, diğer Türk devletlerinden de misafirler gelmeli. Dünya görmeli ki Kuzey Kıbrıs yalnız değildir; onu kucaklayan büyük bir Türk dünyası vardır.” ifadelerini kullandı.

-Attar

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aygün Attar da yaptığı konuşmada, Azerbaycan’ın ve Türk dünyasının Kıbrıs’a verdiği desteği vurguladı.

Attar, “Kıbrıs, hepimiz için çok özel ve önemli bir yerdir. Bugün burada olmak, Nevruz Bayramı’nı birlikte kutlamak benim için büyük bir mutluluk” dedi.

Kabul, hediye teatisi ve fotoğraf çekimiyle tamamlandı.