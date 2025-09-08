Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, İzmir Balçova'da bir polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırı sonucu iki polisin şehit edilip, iki polisin de yaralanmasını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, kınadı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, yapılan saldırının alçakça olduğunu söyleyen Öztürkler, “Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybeden şehit polislerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Emniyet Teşkilatına ve Türkiye Cumhuriyeti halkına başsağlığı diliyorum” dedi

Yaralı polislere ise acil şifalar temenni eden Öztürkler, “Bilinmelidir ki, bu tür karanlık girişimler, Türk milletinin birlik ve beraberliğini asla sarsamayacaktır” vurgusu yaptı.