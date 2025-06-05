Son zamanlarda Rum tarafının mülkiyet ile ilgili saldırgan tutumu ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Meclisi bilgilendirecek olması konularında Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler Kıbrıs Genç TV’ye özel açıklamalarda bulundu.

Genç TV muhabiri Esengül Evcil'in sorularını yanıtlayan Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum yönetimin, Kıbrıs Türklerine uyguladığı haksız tutuklamalara değinerek, bu tavrın hukuki değil siyasi olduğunu vurguladığını anımsattı. Öztürkler “Bunu şu anda toplumun her kesimi, gazete manşetlerinde ve siyasiler de söylüyor” dedi.

Meclis başkanı Ziya Öztürkler gelinen aşamada taşınmaz mal komisyonunun önemine de dikkat çekti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatarın gelişmeler hakkında Cumhuriyet Meclisinde Milletvekillerine bilgi verip vermeyeceği sorusunu da yanıtladı.

Öztürkler, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Kıbırıs konulu konuşmasının 17 Haziran tarihinde meclis genel kurulu oturumunun güncel konuşmaları öncesinde gerçekleşeceğini belirtti.

Başkan Öztürkler, Son zamanlarda rum tarafının mülkiyet konusundaki tutumuna yönelik cumhuriyet meclisinden ortak bir mutabakat ile herhangi bir metin veya karar çıkıp çıkmayacağına yönelik soruya ise şu yanıtı verdi.