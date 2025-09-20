Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC’de temaslarda bulunan Ege Genç İş İnsanları Derneği heyetini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, kabulde bir konuşma yapan Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının eşitlik ve egemenliğinden asla taviz vermeyeceğini söyledi.

Öztürkler, KKTC’ye yapılan her yatırımın Kıbrıs Türkünün toplumsal ve kültürel gelişimine katkılar sağlayacağını kaydederek, KKTC’nin turizm, yükseköğretim, hizmet sektörü ve inşaat gibi lokomotif sektörler sayesinde ekonomik canlılığını koruduğunu ve gelişme potansiyelini sürdürdüğünü belirtti.

Ülke ekonomisinin, tüm kısıtlamalara rağmen dinamik, dirençli ve gelişmeye açık bir yapıda olduğuna vurgu yaparak bölgesel bir cazibe merkezi olma yolunda ilerlendiğini ifade eden Öztürkler, Anavatan Türkiye’nin eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, dijital altyapıya kadar her alanda Kıbrıs Türk halkının yaşam kalitesini artırmayı, kalkınmayı hızlandırmayı ve ekonomik bağımsızlığı güçlendirmeyi hedefleyen yatırımlar yaptığına değindi. Öztürkler, bu yatırımlar sayesinde geleceğe umutla baktıklarına söyledi.

-“Kıbrıs Türk halkının kendi devletinde egemen eşitlik temelinde yaşaması en doğal hakkı”

Kıbrıs Türk halkının, yüzyıllara dayanan köklü geçmişiyle Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getiren Öztürkler, uzun yıllar boyunca adada verilen varoluş ve özgürlük mücadelesinin, Türk milletinin bağımsızlık ve onur anlayışını tüm dünyaya gösterdiğini kaydetti.

Öztürkler, KKTC’nin Türk dünyası için de aynı zamanda Doğu Akdeniz’deki stratejik bir kale konumunda olduğunu ifade ederek, KKTC ve Türkiye ilişkilerinin tarih, kültür, inanç ve kader birliği temelinde şekillenmiş güçlü ve çok boyutlu bir iş birliği olduğuna işaret etti.

Kıbrıs Türk halkının kendi devletinde egemen eşitlik temelinde yaşamasının en doğal hakkı olduğuna değinen Öztürkler, geçmişin başarısız müzakere tecrübelerinden ders çıkararak İki devletli çözüm modelini savunduklarını vurguladı.

Öztürkler, onlarca yıl boyunca çözüm umuduyla masada iyi niyet gösterip birçok fedakârlık yapan Kıbrıs Türk tarafının bugün gelinen noktada eşitlik ve egemenliğinden asla taviz vermeyeceğini söyledi.

-Özhelvacı

Ege Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı da derneğin çalışmaları ve KKTC’deki temasları hakkında Başkan Öztürkler’e bilgiler verdi.