Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, kadınların, yalnızca aile içinde değil, iş hayatında ve kamusal alanda da toplumun gelişmesine yön veren en güçlü dinamik olduğunu kaydetti.

Öztürkler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Toplumumuzun yarısını oluşturan kadınların emeğini, fedakârlığını ve üretkenliğini onurlandırdığımız anlamlı bir gündür. Kadınların varlığı, yalnızca aile içinde değil, iş hayatında ve kamusal alanda da toplumumuzun gelişmesine yön veren en güçlü dinamiktir.

Cumhuriyet Meclisi’nde görev yapan kadın personelimizin özverili çalışmaları, kurumumuzun verimliliğini ve gücünü artırmaktadır. Kadın personelimiz, Meclis’in en büyük çalışan grubunu oluşturarak işleyişin hayati omurgasını kurmaktadır. Tüm kadın çalışanlarımızı saygıyla ve minnetle selamlıyorum.

Parlamentoda kadın temsiliyetinin artması, demokrasimizin daha da güçlenmesi anlamına gelmektedir. Kadınların karar alma mekanizmalarında daha etkin rol üstlenmesi, toplumun her kesiminin sesinin duyulmasını ve eşitlik ilkesinin hayata geçirilmesini sağlar. Bu yönde atılacak her adım, geleceğe daha umutla bakmamıza vesile olacaktır.

Kadınlar çalıştıkça, ürettikçe ve hayatın her alanında var oldukça toplumumuz daha da güçlenmektedir. Evde anne olarak, iş hayatında çalışkan bir birey olarak kadınların üstlendiği roller, toplumun bütünlüğünü ve ilerlemesini sağlayan en temel unsurlardır.

Bu anlamlı günde, tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, emeğin ve üretimin değerini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Kadınların varlığıyla daha güçlü, daha adil ve daha umutlu bir gelecek inşa edeceğimize olan inancımı vurguluyorum.”