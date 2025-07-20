Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının, 20 Temmuz 1974’te varoluş mücadelesini bağımsızlıkla taçlandırdığını, en zorlu günlerden doğan bir devletin temellerini attığını vurguladı.

Öztürkler yayımladığı mesajda, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’na gelinceye kadar yapılan saldırılarla başlayan karanlık dönemin, Makarios’un Kıbrıs Türk halkını adadan çıkarma girişimleri, Grivas’ın EOKA-B örgütüyle estirdiği terör ve nihayetinde Yunan Cuntası’nın adayı ilhak girişimiyle zirveye çıktığını belirterek, “Sampson darbesiyle Cumhuriyet’in temelleri alenen hedef alınmıştır” dedi.

Bu süreçte 103 Türk köyünün boşaltıldığını kaydeden Öztürkler, “Halkımız büyük acılarla, göçlerle ve şehitlerle sarsılmıştır. Kıbrıs Türkü, yok edilmek istenmiş, sesini duyurmak için yıllarca direniş göstermiştir” ifadelerini kullandı.

-“Barış Harekatı, sadece bir askeri müdahale değil; adaletin, barışın ve insanlık onurunun bir manifestosu oldu”

Ancak 20 Temmuz sabahı, tarihin akışının değiştiğini vurgulayan Öztürkler, şöyle devam etti:

“Anavatan Türkiye’nin garantörlük hakkı çerçevesinde başlattığı Barış Harekatı, sadece bir askeri müdahale değil; adaletin, barışın ve insanlık onurunun bir manifestosu olmuştur. Mehmetçik’in kahramanlığıyla halkımızın hayali olan güvenli bir gelecek yeniden filizlenmiştir.

Bugün, bu mücadelelerin sonucunda kurulan devletimizin 51 yıl önce yeniden doğduğu bu anlamlı günü dün Cumhuriyet Meclisi çatısı altında, halkımızla ve kardeş ülkelerimizle birlikte birlik, beraberlik ve onur içinde kutladık.”

-“Anavatan Türkiye, bizim kırmızıçizgimiz, varoluşumuzun güvencesidir”

“Anavatan Türkiye, bizim kırmızıçizgimiz, varoluşumuzun güvencesidir. Her zorlukta yanımızda olan, halkımızın sesine kulak veren bu kadim dostluk barışın teminatı, özgürlüğümüzün anahtarıdır” diyen Öztürkler, tüm şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı.

Meclis Başkanı Öztürkler, Kıbrıs Türkü’nün, barış içinde yaşadığı, geleceğe umutla baktığı nice 20 Temmuz’lara ulaşmasını diledi.