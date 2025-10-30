Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türkü'nün, barışın ve özgürlüğün bedelini ödemiş bir halk olduğunu kaydederek, "Kimsenin bu halkın iradesini yok saymaya, yalan siyasetle kandırmaya hakkı yoktur” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin adadaki varlığının Kıbrıs Türk halkı için güvence olduğunu belirten Öztürkler, “Türk askeri bu adadan gitmeyecek. Boş hayaller kuranların hevesleri kursaklarında kalacak" diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle yollarına kararlılıkla devam edeceklerini belirten Öztürkler, "Bu bayrak inmeyecek, bu halk boyun eğmeyecek” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Öztürkler Barış Harekatı’na katılan Muharip Gaziler Derneği Tokat Şubesi'nden bir heyeti kabul etti.

Konuşmasında Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesine ve vatan sevgisine işaret eden Öztürkler, “Bu topraklar, Mücahit ile Mehmetçik’in kanıyla vatan oldu. Bayrağımızdan, devletimizden ve bu kutsal topraklardan asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Gazilere duyduğu minneti dile getiren Öztürkler, “Girne Çıkarma Plajı’ndan başlayan destansı akın; komandosu, hava indirme birliği, tankçısı, piyadesi ve topçusuyla göğüs göğüse çarpışan Mücahit’e can olmuştur. Bu mücadele, sadece bir askeri harekât değil; Kıbrıs Türk halkının varoluş destanıdır. Bugün bu topraklarda özgürce yaşıyorsak, bunu siz kahraman gazilerimize borçluyuz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında uluslararası gelişmelere de değinen Öztürkler, “Bugün dünyada imzaların bile kurumadan ihlal edildiği bir dönem yaşanıyor. İsrail’in ateşkes ihlalleri bunun en açık örneğidir. AB ve benzeri çevreler, boş vaatlerle halkları oyalarken, gerçek barışı unutturuyor. Biz ise Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Bu bayrak inmeyecek, bu halk boyun eğmeyecek” diyerek sözlerini tamamladı.

- Özmen

Muharip Gaziler Derneği Tokat Şubesi Başkanı Bilal Özmen de, Meclis Başkanı Öztürkler’e kabulünden dolayı teşekkür etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler kabulde konuk heyete plaket takdiminde bulundu.