Başbakan Ünal Üstel, güvenliğin algıyla değil rakamlarla ölçüldüğünü kaydederek, “Gerçek açıktır, ülkemiz güvendedir.” dedi.

Üstel, ülke güvenliği ve trafik kazaları üzerinden son günlerde yürütülen tartışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, muhalefetin bu konuları “algı operasyonu ve kara propaganda” amacıyla kullandığını söyledi.

2026 yılının ilk yedi ayında toplam cürüm ve kabahat sayısının 2 bin 751 olduğuna işaret eden Üstel, bunun 2025’in aynı dönemine göre yüzde 8, 2021’in aynı dönemine göre ise yüzde 30’un üzerinde düşüş anlamına geldiğini kaydetti.

Meydana gelen cürümlerin yüzde 99,13’ünün de aydınlatıldığını belirten Üstel, bu oranın Polis Teşkilatı’nın çalışmalarının başarısının göstergesi olduğunu söyledi. Polisin yalnızca meydana gelen suçların aydınlatılması için değil, suçun önlenmesi, risklerin tespiti ve suçluların yakalanması amacıyla da çalıştığını belirten Üstel, polis mensuplarına teşekkür etti.

“Bu rakamlar ortadayken neden birileri halkımıza sürekli ‘ülke güvensiz’ diyerek korku aşılamaya çalışıyor?” sorusunu yönelten Başbakan Üstel, “Birileri ‘ülke güvensiz’ diyerek korku siyaseti yapabilir. Biz ise resmi rakamları, aldığımız tedbirleri ve ortaya çıkan sonuçları konuşuruz.” dedi. Üstel, konuşanların ve algı üretenlerin aksine, çalışacak ve sonuç almaya devam edeceklerini de vurguladı.

-Üstel: “2026’da 3 bin 831 kişinin ülkeye girişine izin verilmedi”

Ülkeye girişlerde uygulanan denetimlere de değinen Üstel, yıl içinde yapılan risk analizleri sonucunda 3 bin 831 kişinin ülkeye girişine izin verilmediğini, ülke içerisindeki denetimlerde ise yasal statüsü bulunmaması ve diğer nedenlerle 1180 kişinin ihraç edildiğini açıkladı.

Türkiye’nin desteğiyle Göç Yönetim Merkezi’nin Mayıs 2025’te açıldığını hatırlatan Üstel, bu merkezle göç yönetimi ve güvenlik alanında daha etkin bir denetim mekanizması oluşturulduğunu kaydetti. Bugüne kadar gerçekleştirilen mobil denetimlerde ülkede kaçak yaşadığı tespit edilen 112 kişinin tutuklandığını anımsatan Üstel, 960 yabancının parmak izi ve biyometrik fotoğraflarının sisteme kaydedildiğini belirtti.

Üstel, bu rakamların sınır güvenliği, göç yönetimi ve ülke içindeki denetimlerdeki kararlılığı gösterdiğini kaydetti.

- “Polis kadrosunun 4 bin 500’e çıkarılması için adımlar atıldı”

Başbakan Üstel, ülkenin büyümesiyle değişen suç türleri ve artan nüfus hareketliliği karşısında güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, Polis Teşkilatı’nın mevcut 3 bin kişilik yasal kadrosunu 4 bin 500’e çıkarma hedefi doğrultusunda gerekli adımların atıldığını açıkladı.

Üstel, 2022’den bu yana güvenlik güçlerinin insan kaynağını güçlendirmek amacıyla 130 sivil hizmet görevlisi ile 670 polis memuru ve itfaiyecinin teşkilata katılımının sağlandığını söyledi; “Biz sadece sorunları tespit eden değil, çözüm için kadro oluşturan, yatırım yapan ve gereğini yerine getiren bir hükümetiz.” ifadelerini kullandı.

- “Kayıtlı araç sayısı 10 yılda yüzde 173 arttı”

Trafik güvenliği hakkında da konuşan Üstel, 2016’da yaklaşık 182 bin olan kayıtlı araç sayısının bugün 498 binin üzerine çıktığını ve 10 yılda yaklaşık yüzde 173 artış yaşandığını belirtti.

Üstel, artan araç sayısı karşısında trafik güvenliğini sağlamanın daha büyük bir mücadele gerektirdiğini ifade ederek, denetimlerin ve sahadaki çalışmaların artırıldığını söyledi. “Sonucun ortada” olduğunu söyleyen Üstel, şunları kaydetti:

“Ölümlü trafik kazaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24, can kayıpları yüzde 15 azalmıştır. 2023 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ise ölümlü kazalarda yüzde 32, can kayıplarında yüzde 26 azalma vardır.

Ancak bizim için tek bir can kaybı bile fazladır. 2026 yılının ilk yedi ayında 19 ölümlü trafik kazasında 23 insanımızı kaybettik. Bir Başbakan olarak bu rakama bakıp ‘başarılıyız’ diyemem. Çünkü 23 can, 23 ailenin ocağına düşen ateştir, 23 büyük acıdır. Hedefimiz kazaları yalnızca azaltmak değil, can kayıplarını mümkün olan en düşük seviyeye indirmektir.”

Başbakan Üstel, yalnızca temmuz ayında 96 bin 881 aracın kontrol edildiğini, 1483 aracın trafikten men edildiğini ve 16 bin 161 trafik raporu düzenlendiğini de açıkladı.

- “Bu ülkenin güvenliği üzerinden korku siyaseti yaparak halkımızı kandıramazsınız”

Muhalefeti ülke güvenliği ve trafik kazaları üzerinden “korku siyaseti” yapmakla eleştiren Üstel, adli olayların ve trafik kazalarının siyasi fırsata dönüştürülmesinin ülkeye hizmet etmeyeceğini, ülkenin ekonomisi, turizmi, itibarı ve sosyal hayatı üzerinde olumsuz sonuçlar yaratabileceğini söyledi.

Eleştirinin ve hükümetin denetlenmesinin doğal olduğunu belirten Üstel, ülkenin güvenliği ve toplumun huzuru söz konusu olduğunda herkesin sorumlu davranması gerektiğini ifade etti. Başbakan Üstel, “Vakaları ve kazaları siyasi söylem haline getiren siyasilerin kendi dönemlerinde, bugün eleştirdikleri tablonun çok daha ağır olduğunu” ifade etti.

Üstel, mevcut rakamlara, azalan cürüm ve kabahat sayısına dikkat çekerek, “Gerçek şudur ki ülkemiz güvendedir.” dedi. Bunun yanında, sorunları ve eksiklikleri görmezden gelmeyeceklerini kaydeden Üstel, “Halkımız müsterih olsun. Devletimiz görev başındadır. Hükümetimiz görev başındadır. Polisimiz görev başındadır.” ifadelerini kullandı.

Üstel, ülkedeki mevcut eksiklikleri gidermeye ve ülkeyi daha huzurlu ve güvenli bir geleceğe taşımaya kararlı olduklarını belirtti.