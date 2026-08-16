Ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde KKTC'de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, kaçak yaşamla mücadele çerçevesinde Polis Ekipleri tarafından tespit edilerek tutuklan kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.

-İzinsiz ses yükseltici cihaz ve hoparlör kullanılarak müzik yayını...



İskele’de, dün saat 20.45 sıralarında, İskele Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından eğlence yerlerine yönelik gerçekleştirilen denetimler sonucu; bir işletmenin izni olmadığı halde ses yükseltici cihaz ve hoparlör kullanmak suretiyle müzik yayını yaptığı tespit edildi.

İş yeri işletmecisi H.B.(E-65) hakkında yasal işlem başlatıldı, soruşturma devam ediyor.

-Yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren kişi tutuklandı

Girne’de ise Dağ Yolu Sokak üzerinde, Z.G.(K-26), saat 04.00 sıralarında, alkollü içki tesiri altında (nefes örneği vermeyi reddetti) sarhoş vaziyette yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık vermekten tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.