Türkiye Cumhuriyeti’ndeki yükseköğretim kurumlarında 2026-2027 akademik yılı için uzaktan ve ikinci öğretim ücretleri ile katkı payları belirlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu olup, ÖSYM merkezi yerleştirme sınavı ile ön lisans ve lisans programlarına yerleştirilenler, öğrenim ücreti bakımından birinci öğretim ve açık öğretim için katkı payı, ikinci öğretim için ise öğrenim ücreti esaslarına tabi olacak.

"2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine birinci öğretim ile açık öğretimde devlet ve öğrenci tarafından yapılacak katkı payı tutarları ile ikinci ve uzaktan öğretim öğrencilerinin öğrenim ücreti tutarları açıklandı.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi 2026-2027 akademik yılında da devlet üniversitelerinde eğitimlerine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, program sürelerini aşmayanlar için öğrenci katkı payı alınmayacak. Bu öğrencilerden alınması gereken katkı payı tutarları devlet tarafından karşılanacak.

2026-2027 eğitim-öğretim yılında devlet tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı tutarları yüzde 40 artırımlı olarak ödenecek.

- Yurt dışından kabul edilecek öğrenciler

Kararda, yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutarları da belirlendi.

Buna göre, yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları dâhilinde kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti, ilgisine göre karar ekindeki cetvellerde belirlenen öğrenci cari hizmet maliyetinin 2 katından az olmamak üzere yükseköğretim kurumlarınca belirlenecek.

Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında kayıt yaptıracak yabancı uyruklu öğrencilerin ailesi ve kendisi Türkiye'de ikamet izni almış olanlardan, aynı aileye mensup birden fazla öğrencinin devlet yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans eğitimine devam etmesi durumunda, bu öğrenciler için belirlenen öğrenim ücretlerine, yüzde 25 oranından az olmamak üzere ilgili yükseköğretim kurumlarınca kardeş indirimi yapılacak.

Türkiye'deki üniversitelere yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden mütekabiliyet esası çerçevesinde öğrenim ücreti alınmayacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu olup, ÖSYM merkezi yerleştirme sınavı ile ön lisans ve lisans programlarına yerleştirilenler, öğrenim ücreti bakımından birinci öğretim ve açık öğretim için katkı payı, ikinci öğretim için ise öğrenim ücreti esaslarına tabi olacak.

- Öğrenim ücretinin kullanılması

İkinci öğretimde alınacak öğrenim ücretlerinin yüzde 10'u öğrencilerin başta beslenme olmak üzere barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmetlerinde kullanılacak. Kalan kısmı ise üniversite bütçesine dahil edilerek YÖK tarafından tespit edilen usul ve esaslara göre kullanılacak.

Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken tekrar girdiği sınav sonucuna göre başka bir yükseköğretim kurumuna yerleşen öğrenciler, kayıt yaptıracakları yükseköğretim programlarına ait katkı payı ve öğrenim ücretine tabi olacak.

Mevzuatla adları değiştirilen ya da fakülte veya yüksekokula dönüştürülen yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler, diplomalarını alacakları fakülte veya yüksekokula ilişkin öğrenim ücreti ve katkı payını ödeyecek.

Ayrıca, yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarında öğrenim ücreti ve katkı payı 1,5 katı olarak alınacak.

Öğrenci sayısı 10 ve altında kalan ikinci öğretim programında öğrenim gören öğrenciler, üniversitenin talebi ve YÖK'ün uygun görüşü üzerine birinci öğretim programına aktarılacak ve bu öğrenciler birinci öğretim katkı payı esaslarına tabi olacak.

Karar, 30 Haziran 2026 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.