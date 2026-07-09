Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye'nin NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapmasının Kıbrıs Türk halkı için de gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Öztürkler yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 22 yıl aradan sonra 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne ev sahipliği yaptığını anımsatarak, bunun Türkiye’nin diplomatik gücünü ve stratejik önemini gösterdiğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Ankara’da 70 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğü temsil eden 40’tan fazla ülkenin bir araya geldiğini ifade eden Öztürkler, zirvenin Türkiye’nin merkezi rolünü ve dünya ölçeğinde ağırlığını ortaya koyduğunu vurguladı.

-"Türkiye artık sadece kendi bölgesinde değil, dünyada oyun kurucudur"

Zirve tarihi bir dönüm noktası olarak kayda geçti" diyen Meclis Başkanı Öztürkler, şunları kaydetti:

“Anavatan’ın böylesine kritik bir zirveye ev sahipliği yapması, gücünü ve vizyonunu tüm dünyaya göstermesi, Erdoğan’ın liderliğinde savunma sanayisinin taçlanması, diplomasi sahnesinde imzalanan anlaşmalar ve Türkiye’nin masada kurucu rolü bizlere güven vermiştir. Türkiye artık sadece kendi bölgesinde değil, dünyada oyun kurucudur.”

- “Anavatan’ın gücünü hissediyor ve gurur duyuyoruz”

Söz konusu tablonun Kıbrıs Türk halkına geleceğe yönelik umut verdiğini belirten Öztürkler, “Anavatanımızın yükselişi bizim de yükselişimizdir.” dedi.

Türkiye’nin artık yalnızca “masada yer alan değil, masayı kuran” bir aktör konumunda olduğunu yineleyen Meclis Başkanı Öztürkler, Erdoğan’ın liderliğinde geliştirilen ağın, Avrupa Birliği’nin tek taraflı baskı girişimlerini de sonuçsuz bıraktığını ifade etti.

Öztürkler bu güçten Kıbrıs Türk halkının gurur duyduğunu dile getirerek, Türkiye’nin küresel vizyonunun Kıbrıs Türk halkının geleceği de güvence altına aldığını vurguladı.