Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder’in hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Öztürkler mesajında şunları kaydetti:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder’in hayatını kaybetmesinden dolayı derin bir üzüntü duyuyorum. 19 Nisan’da kendisini ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerimi ailesi ve sevenlerine iletmiştim. Bugün aldığımız acı haber ile kendisini kaybettiğimizi öğrenmiş bulunmaktayım. Şahsım, Cumhuriyet Meclisi’ne mensup milletvekilleri ve Kıbrıs Türk halkı adına başta ailesi olmak üzere Anavatanımıza ve Türk milletine başsağlığı diliyorum.”