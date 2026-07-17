Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kabulde, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi KKTC Aksakalı Oktay Öksüzoğlu, Kıbrıs Genç TV Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Birinci ile yurt dışından konferans için adaya gelen gazeteciler hazır bulundu.

-Yıldırım: “KKTC, TDT’ye katılımla Türk dünyasında daha görünür bir konuma ulaştı”

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye ile KKTC arasındaki güçlü ilişkilerin artık yalnızca iki ülke ile sınırlı kalmadığını, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na katılımıyla birlikte tüm Türk dünyasında daha görünür bir konuma ulaştığını ifade etti.

KKTC'nin TDT’ye üyeliğinin önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Yıldırım, bu sayede Kıbrıs Türk halkının uluslararası platformlarda ve Türk dünyasının ortak organizasyonlarında kendi davasını doğrudan anlatma imkânı elde ettiğini söyledi.

TDT üyeliğinin ardından ilişkilerin yalnızca devletler düzeyinde kalmadığını kaydeden Yıldırım, başta Azerbaycan olmak üzere Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ile iş dünyası, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasında temasların belirgin şekilde arttığını ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının yıllardır maruz kaldığı izolasyon, ambargo ve kısıtlamaların artık eski anlamını yitirmeye başladığını belirten Yıldırım, Türk dünyasının KKTC'yi ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü söyledi.

Konuşmasında Türk dünyasına katkılarıyla tanınan Oktay Öksüzoğlu'na da değinen Yıldırım, Öksüzoğlu'nun hem KKTC'de hem de Türk dünyasında yürüttüğü çalışmaların takdir topladığını ve birçok ülkeden davet aldığını ifade etti.

-Öztürkler

20 Temmuz Barış Harekâtı'nın 52. yıl dönümünü kutlamaya hazırlandıklarını belirten Meclis Başkanı Öztürkler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 1974'te adaya barış ve huzur getirdiğini, o günden bugüne Kıbrıs'ın her iki tarafında da güven ve istikrar ortamının oluştuğunu ifade etti.

Türkiye ile kader birliği içinde olduklarını vurgulayan Öztürkler, Anavatan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kat ettiği mesafenin tüm dünya tarafından takdir edildiğini belirterek, bunun son NATO zirvesinde de açıkça görüldüğünü söyledi.

Öztürkler, zirvede dünya liderlerinin Türkiye'ye gösterdiği ilgi ve yaklaşımın bunun en somut göstergelerinden biri olduğunu kaydetti.

Türk dünyasının kopmaz bir bütün olması gerektiğini ifade eden Öztürkler, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ortaya koyduğu vizyonun bugün meyvelerini verdiğini, KKTC'nin adının Türk dünyasının başkentlerinde her geçen gün daha güçlü şekilde yankılandığını söyledi.

Bundan sonraki hedeflerinin KKTC’nin TDT’ye tam üyeliği olduğunu belirten Öztürkler, bu doğrultuda üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceklerini ifade etti.

TDT Aksakallar Konseyi bünyesinde KKTC'yi Aksakal Oktay Öksüzoğlu'nun temsil etmesinin kendileri açısından büyük önem taşıdığını belirten Öztürkler, Türk dünyası ile her türlü diplomatik diyaloğa açık olduklarını vurguladı.

Kırımlı fikir adamı İsmail Gaspıralı'nın "dilde, fikirde, işte birlik" sözünü hatırlatan Öztürkler, bu anlayışın Türk dünyasının kültürel, ekonomik ve siyasi bütünleşmesine ışık tuttuğunu belirterek, ortak tarih, ortak kültür ve ortak gelecek hedefi doğrultusunda birlik ve dayanışmayı daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.

Öztürkler, Kıbrıs Türk tarafının her zaman yapıcı bir tutum ortaya koyduğunu ve diyalogdan yana olduğunu belirterek, Rum tarafının da geçmişin ezberlerinden ve çözümsüzlüğü besleyen tek taraflı yaklaşımlardan vazgeçmesi gerektiğini ifade etti.

Ada’da kalıcı istikrar ve iyi komşuluk ilişkilerinin ancak karşılıklı saygı, egemen eşitlik ve iki tarafın haklarının gözetildiği gerçekçi bir anlayışla mümkün olabileceğini vurgulayan Öztürkler, uzlaşıya hizmet etmeyen söylemlerin yerine iş birliğini güçlendirecek adımların atılmasının her iki halkın da yararına olacağını söyledi.