UBP Güzelyurt Milletvekili Dr. Ziya Öztürkler, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

UBP Milletvekili Öztürkler “Türkiye’de 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremler asrın felaketi olarak tarihe geçmiştir. Bu acı depremlerde yaşamını yitiren 50 bin insanımız içinde Voleybol Müsabakalarında ülkemizi temsil etmek üzere Adıyaman’da bulunan Şampiyon Melekleri’miz de vardı. Adıyaman’daki İsias Otel’in yapımında ihmalleri olanların gereken cezayı alması ve adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Kıbrıs Türk Halkının yüreği halen yanmaktadır ve bu kolay sönecek bir yangın değildir. 35 öğrenci ve öğretmenimizin yanı sıra İsias Otel’de toplam 72 kişi yaşamını yitirmiştir. Daha 15’ini geçmemiş, ülkemizin geleceği, en parlak çocuklarımız ile öğretmenlerimizi ciddi ihmaller nedeniyle İsias Otel’de kaybettik. Bugün yaşanan bu acı olayların hesap günü gelmiştir” dedi.

Öztürkler “Kıbrıs Türk Halkı, iktidarı ve muhalefeti ile tek yürek olmuştur. İsias, hepimizin ortak davası olmuştur. Aynı zamanda İsias Davası, suçluların ihmalleri yüzünden yitirdiğimiz Şampiyon Meleklerimiz ve benzer ihmallerle yaşamını kaybeden tüm insanlarımız için de ortak bir adalet arayışıdır. Görevde olduğum zaman içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç ile konuyu görüştüğümde bizzat kendisinin bu konudaki hassasiyetini görmüştüm. Sayın Yılmaz, bizzat kendisi İsias Davası’nı yakinen takip edeceğini söylemiş, Kıbrıs Türkü’nün yüreğine su serpmişti. Ben, adaletin yerini bulacağına, suçluların gereken cezayı alacaklarına inanıyorum. Bu vesile ile bir kez daha 6 Şubat depremlerinde yitirdiğimiz tüm insanlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diliyorum” dedi.

“ŞEHİT ÇOCUĞU ARSALARI TAPULARININ VERİLMESİ MUTLULUK VERİCİDİR”

UBP Milletvekili Öztürkler, 15 yıl önce hak sahiplikleri verilen Kermiya Şehit Çocuğu Arsaları tapularının verilme aşamasına gelmiş olmasının devletimiz adına mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Kendi görev süreleri içerisinde Şehit Çocuğu Arsaları altyapı çalışmalarına önem verdiklerini, uzun yıllardır tamamlanamamış olan altyapılarının hızlıca tamamlanması adına sıkı çalışıldığını belirten Öztürkler, “Kermiya Şehit Çocuğu Arsalarında birçok bakanımızın, bürokratımızın katkısı olmuştur. Biz görevi devraldığımızda geçmiş dönemlerde bir kısmı yapılan elektrik ve kanalizasyon altyapılarının tamamını bitirdik. Su altyapılarını, 200 dönüm, 346 parselin tamamına hizmet verecek şekilde tamamladık. Şehit arsaları altyapılarında asfalt çalışmalarının %70’lik kısmını 2022 yılında bitirmiştik. Geriye kalan %30’luk kısmını 2023 yılına aktardığımız bütçe ile tamamlamayı planlamıştık. Bugün görüyoruz ki, devletin devamlılığı esasıyla devletin bir taahhüdü olan, şehit çocuklarına ait Kermiya bölgesindeki arsaların altyapı çalışmalarındaki planlamamız devam ettirilmiş ve hak sahibi olan insanlarımıza tapu verme aşamasına gelinmiştir ”dedi.

Kermiya Şehit Çocuğu Arsalarının tapularının verilmesi için ortaya emek koyan herkese teşekkür eden Öztürkler, “Yıllardır özlemle bekleyen, bu vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin emaneti olan çocuklarına devlet olarak görevimizi yerine getirmek beni ayrıca mutlu etmiştir. Tüm hak sahibi insanlarımıza hayırlı olmasını dilerim ”dedi.