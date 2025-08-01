Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler İsrail basınında yer alan “Türkiye Kıbrıs’tan çıkarılmalı” yönündeki söylemleri “Gerçek dışı, hayal ürünü ve provokatif” olarak nitelendirdi.

Öztürkler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs’taki mevcudiyetinin yalnızca barışın değil, Kıbrıs Türk halkının geleceğinin teminatı olduğuna dikkat çekti.

Yazılı açıklamasında bölgedeki son gelişmeleri değerlendiren Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, “Kıbrıs Türk halkını Anavatan Türkiye’den ayırmak isteyenler, tarihi gerçekleri görmezden gelen kör bir hesap içindedir. Bu topraklar Türklükle yoğrulmuştur ve burada Türkiye ile birlikte yaşamaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Kimse bizi bu coğrafyadan söküp atamaz. Herkes hesap yaparken bu gerçekleri bilip ona göre hareket etmelidir” dedi.

-Öztürkler Fransa’nın Güney Kıbrıs’ta askeri birlik bulundurma girişimlerine sert tepki gösterdi

Fransa’nın Güney Kıbrıs’ta askeri birlik bulundurma girişimlerine de sert tepki gösteren Öztürkler, bu hamlelerin Ada’yı yabancı güçlerin askeri deposu haline getirmeye yönelik tehlikeli bir oyun olduğunu vurguladı.

“Bu tür adımlar bölgesel barışı tehdit ediyor, gerilimi artırıyor ve Ada’daki iki toplum arasındaki hassas dengeleri daha da zorluyor” diyen Öztürkler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bölgeye olası ziyaretinin de bu gerilimi körükleyeceği uyarısında bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanı’nın Güney Kıbrıs’a yaptığı ziyareti adanın gerçeklerine uzak bir girişim olarak değerlendiren Öztürkler, “Bu tür ziyaretler çözüm üretmiyor, aksine tahrik ediyor. Uluslararası aktörlerin Ada’daki iki devletli gerçekliği kabul etmeleri şarttır” ifadelerini kullandı.

Öztürkler, TMT'nin direniş ruhuna ve GKK’nın bu ruhu yaşatarak geleceğe taşıdığı misyona da vurgu yaptı.