Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov’un resmi davetiyle Astana’da düzenlenen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14. Genel Kuruluna katılmak amacıyla Kazakistan’a gitti.

Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, Öztürkler, Astana Uluslararası Havaalanında Kazakistan Parlamentosu Milletvekili Nursultan Baytiselov, Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ve TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er tarafından karşılandı.

Öztürkler, Astana temasları çerçevesinde Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu’nun şahsı onuruna verdiği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni temsilen TÜRKPA Genel Kuruluna katılan milletvekillerinin yer aldığı kahvaltıya da katıldı.