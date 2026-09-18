Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, seçim yasalarında yapılan değişikliklerin halkın iradesini etkilemeyeceğini belirterek, “Geleceğimizi kendi ellerimizle ve hep birlikte kurmak için geliyoruz.” dedi.

CTP’den verilen bilgiye göre, İncirli, yaptığı açıklamada hükümeti eleştirerek, halkın değişim iradesinin açık olduğunu belirtti.

“İstedikleri kadar oyun çevirsinler. Ellerinden geleni artlarına koymasınlar.” diyen İncirli, halkın kararını verdiğini ifade etti.

Halkın arzu ettiği değişimi gerçekleştireceği seçimlere çok az bir zaman kaldığını ifade eden İncirli, “Bizi yıllarca geriye götüren bu kötü yönetimden kurtulacak ileriye doğru yeni bir hamle yapacağız.” dedi.

İncirli, hükümetin Seçim ve Halk Oylaması Yasası'nda son dakika değişiklik yaptığını savunarak, karma oyun kaldırılması, Siyasal Partiler Yasası değişiklikleri ile parti içi demokrasinin zedelenmesi, seçimlerin yenilenmesi kararıyla yerel ve genel seçimlerin aynı güne alınması veya kabine değişiminin halkın güçlü iradesini ve seçim sonucunu etkilemeyeceğini belirtti.

Halkın memleketteki "kötü gidişatın" değişmesini, sorunların çözülmesini ve geleceğe güvenle bakabilmeyi istediğini ifade eden CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, “Toplumsal varlığımızı ve kimliğimizin parçası olan demokratik iradeyi savunmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

“Bu ülkedeki varlığımıza, kimliğimize, karakterimize, ortak toplumsal değerlerimize, ekonomik, sosyal ve kültürel varlıklarımıza sahip çıkmak isteyen her yurttaşımızla birlikte yürüyeceğiz.” diyen İncirli sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kötü niyetli, kötü yönetim nedeniyle kaybettiklerimizi teker teker geri kazanmak, kurumlarımızı yeniden ayağa kaldırmak ve geleceğimizi kendi ellerimizle yeniden kurmak için geliyoruz. Hangi kesimden, hangi görüşten olursa olsun memleketini seven, memleketine sahip çıkan her bir yürek vuruşu ile birlikte…”