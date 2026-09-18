Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, denetime önem verdiğini ve göreve gelir gelmez başlattığı denetimlerin daha da yaygınlaşması için müfettiş sayısının imkanlar çerçevesinde arttırıldığını söyledi.

Hasan Taçoy Basın Ofisi’nden verilen bilgiye göre, Taçoy, katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu ve eleştirileri yanıtladı.

“Ben burada olduğum sürece fırsatçılara fırsat vermeyeceğim” diyen Taçoy sözlerini şöyle sürdü:

“Bunu yaptığım için seçimde oy almayacaksam varsın almayayım. Ama bu halk için yapmam gereken tüm doğruları eksiksiz yapacağım. Benim tek derdim bu ülke insanının en iyi ortamda yaşamasını sağlayacak, en olumlusunu yaşamasına sebebiyet verecek imkanları sağlamaktır.”

Samimiyetini göstermek için kullandığı bazı sözleri alıp bunun üzerinden espri üretmeye çalışanlar olduğuna işaret eden Taçoy, kendisinin işin ciddiyet tarafında olduğunu, söylenenleri dikkate almadığını söyledi.

Taçoy, Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi konusuna Yunanistan ve Rum Yönetimi dışında, ülkedeki muhalefetin de karşı çıktığına işaret ederek, “Tüm siyasilere kendimize olumsuz yansıyacak söylemlerden uzak durmalarını öneririm” dedi.