Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nu (YÖDAK), Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvencesi Ajansları Birliği’ne (ENQA) yeniden gözlemci üye olarak kabul edilmesinden dolayı kutladı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre Öztürkler, bu gelişmenin KKTC yükseköğretim sistemi açısından “kritik bir dönüm noktası” olduğunu belirtti.

Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve beraberindeki heyeti kabulünde açıklamalarda bulunan Öztürkler, “ENQA üyeliğinin, ülke üniversitelerinin Avrupa Yükseköğretim Alanı ile entegrasyonunu güçlendireceğini” söyledi.

“Yükseköğretim alanı, geniş uluslararası öğrenci profiliyle, bölgenin eğitim üssü olma hedefini her geçen gün pekiştiriyor” diyen Öztürkler, söz konusu üyeliğin Bologna Süreci, kalite güvencesi kriterleri ve akademik şeffaflık açısından “ciddi bir değer” taşıdığı görüşünü dile getirdi.

YÖDAK’ın sürdürdüğü çalışmalar sayesinde elde edilen bu üyeliğin, KKTC yükseköğretiminin “bölgesel marka değeri” oluşturma hedefine önemli katkı sağladığını ifade eden Öztürkler, bu gelişmeyle birlikte ülkedeki üniversitelerin yalnızca öğrencilere değil, aynı zamanda nitelikli akademisyenler ve araştırmacılara da cazip hale geldiğini söyledi.

Öztürkler, ENQA gözlemci üyeliği ile üniversitelerin eğitim-öğretim kalitesinin yanı sıra uluslararası tanınırlığının da artacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından hediye teatisinde bulunuldu.