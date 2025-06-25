Uzun yıllar İngiltere’de yaşayan ve ülkemize geri dönüş yapan Lapta sakini Kemal Salih anlamlı bir etkinlik gerçekleştirecek.

Hayırsever vatandaşımız Kemal Salih, yaptığı girişimler sonucunda sponsorlar aracılığıyla SOS Çocuk Köyü’ndeki çocuklar için 2 Temmuz Çarşamba günü Mare Monte Otel Havuz Başında eğlenceli bir etkinlik gerçekleştirecek.

Konuyla ilgili Kemal Salih şu açıklamayı yaptı:

“2 Temmuz 2025 Çarşamba günü SOS Çocuk Köyü’ndeki çocuklar için yapacağımız yemek ve müzikli eğlencemize destek olan tüm sponsorlarımızın katılımını temenni eder, teşekkürü bir borç bilirim...

Sponsorlarımız;

-Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi Fırat Ataser ve çalışanları

-Sonay Akgüney Constructıon Ltd. ve çalışanları

-Genç Tv ve çalışanları

-Kırnı Piliçleri Ve Çalışanları(20 Adet Bütün Tavuk)

-Oero Trading(Algida Dondurmaları) ve çalışanları(10 çeşit dondurma)

-İleli Süpermarket ve çalışanları(300 adet lokma)

-DİMA Süpermarket ve çalışanları(10 adet karpuz)

-Starling süpermarket ve çalışanları(100 adet bulgur köftesi)

-Şokmar Market ve çalışanları (meşrubat ve 300 kişilik pilav)

-Sultan Fırın ve çalışanları (100 adet lavaş)

-Kardeşler Fırını ve çalışanları(300 adet tombik ekmek)

-Hürdeniz Balıkçılık ve çalışanları(1 kasa balık)

-Hanımeller Restorant ve çalışanları (Kıbrıs köftesi)

-Lahmador ve çalışanları(100 adet lahmacun)

-Gözde baklavaları ve çalışanları(1 tepsi baklava)

-Sevener Restorant ve çalışanları(10 adet pizza)

- Hüseyin Şentürk ve çalışanları(ulaşım)”