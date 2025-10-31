KKTC'de hafta boyunca bulutlu hava etkili olacak.En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 29 – 32, sahil kesimlerinde ise 25 – 28 santigrat derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 1 – 7 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, KKTC periyodun ilk günlerinde yüksek basınç, sonraki günlerde ise alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Bu meteorolojik koşullar çerçevesinde hava, cumartesi günü az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu; pazar ve pazartesi günleri parçalı ve çok bulutlu; salı günü parçalı ve az bulutlu, çarşamba günü parçalı bulutlu; perşembe ve cuma günleri ise parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Rüzgâr, genellikle kuzeyli yönlerden ve orta kuvvette esecek.