Yüksek atlamada elit atlet Buse Savaşkan’ın 2024 Paris Olimpiyatları’na katılım süreci hız kazanıyor. KKTC Atletizm Federasyonu’nun elit sporcuları destekleme adına ciddi girişimleri ve alınan desteklerin ardından Buse, Portekiz’de kampa girecek, uzun soluklu hazırlık dönemi ve yarış periyodu ile olimpiyat barajını geçmeye çalışacak. Yarın (2 Aralık Cumartesi) sabah erken saatlerde adadan ayrılarak Portekiz’e gidecek olan Buse, Ukraynalı tecrübeli antrenör Gennadii Zuiev ile yoğun tempoya girecek ve 2-18 Ağustos 2024’te Paris’in ev sahipliği yapacağı olimpiyatlara katılabilmek için 30 Haziran’a kadar barajı geçmeye çalışacak.

Sakallı: Meyveleri almaya başladık

Konu ile ilgili olarak Atletizm Federasyonu tarafından Eziç Lefkoşa’da organize edilen basın toplantısında Buse ile ilgili gelişmeler, olimpiyat hazırlık kampı öncesi plan program ve hedefler ile önümüzdeki süreçle ilgili yapılan planlama anlatıldı.

Basın toplantısında ilk sözü alan Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, göreve geldikleri ilk günden itibaren temasları ilk olarak dış temas şeklinde yaptıklarını, amaçlarının dışardaki sorunları çözüp çocuklara hedef göstermek olduğunu ve bunun meyvelerini almaya başladıklarını belirtti.

“Bu yıl ciddi şekilde çalıştık”

Bireysel sporların her zaman bir adım önde olduğunu ve kendi üzerlerine düşeni iki yıla yakın bir sürede yaptıklarını söyleyen Ferhat Sakallı, “Önceki federasyon başkanlarımızın da emeği büyük. Onların yetiştirdiği Buse, Taygun, Yiğitcan gibi sporcularımızı bir adım ileriye nasıl taşırız, bunun planlamasını yaptık. Bu yıl ciddi şekilde çalıştık. Bunu yetkililerle, kulüplerle paylaştık” dedi.

“Dünya sıralamasında 42’nci sırada”

Rol modelin kendileri için çok önemli olduğunu, önce bir lider yaratıldığını, ardından diğer sporcuların onu görerek o yoldan devam ettiğini ifade eden Sakallı, “Bizim bir tane liderimiz de Buse Savaşkan’dır. Bizleri geçen yıl gururlandırdı. Uluslararası bir sürü yarışta puanlar toplandı. Dünya sıralamasında 42’nci sırada. Bu sırada olmak çok kolay değil. Dünyadaki 42 sporcunun bir tanesi yanımızda. Buse gibi sporcularımızın inşallah kıymetini bileceğiz. Spor Şurası’nda da bunu dile getirdik” açıklamasını yaptı.

“Dünyaca ünlü Ukraynalı antrenör Gennadii Zuiev ile anlaştık”

Gelinen noktada Buse ile ilgili seviyeyi yükseltmeleri gerekdiğini, bu çerçevede Dünyaca ünlü Ukraynalı antrenör Gennadii Zuiev ile bir sözleşmeye adım attıklarını belirten Sakallı, “Şu anda kendisi Portekiz’de kampta. Olimpiyat sporcuları var, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında üçüncü olan sporcuları var. Buse yarın sabah ilk saatlerde Portekiz’e hareket edecek. Gennadii önümüzdeki yılın ilk aylarına kadar orada olacak. Ondan sonraki kamp ortamı neresi müsaitse devam edecek sporcuları ile. Buse burada baraj şansı yakalamak için bir program çerçevesinde çalışacak. Geçen yıl yaptığı Balkan üçüncülüğü madalyasında 1.89 atladı. Bu yıl 1.97 barajını zorlayacak. Geçmesi durumunda direkt olimpiyatlarda yarışmaya hak kazanacak. Geçmemesi durumunda ilk 32 sporcu arasına

yerleşmeye çalışarak kota aramaya çalışacak. İnşallah bu kotayı yakalar ve ülkemizi olimpiyatlarda temsil ederiz. En büyük hayalimiz Lefkoşa meydanında dev ekranda Buse’yi izlemektir. İnşallah bu mutluluğu yaşatır bize” şeklinde konuştu.

“Buse bizim için çok değerli”

Buse’nin kendileri için çok değerli olduğunu, aslında bütün ülkenin sorumluluğunu alarak oraya gideceğini belirten Sakallı, süreçte kendilerine destek verenlere şu sözlerle teşekkür etti:

“Başbakan Ünal Üstel’e, her zaman yanımızda olan Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu’na, TC Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam’a, Buse’ye yaptığı katkılardan dolayı Hardline Nutrition’a, Buse’ye emeği çok büyük olan Çilem Esenyel Özteknik’e, Cahit Yüksel hocama çok teşekkürler. Niyetimiz Buse’yi olimpiyatlarda görmek. İnşallah bu gururu bize yaşatır. Yönetimimiz elini taşın altına koydu, MHK’mıza çok teşekkür ederim.”

Savaşkan: Yanımızda olan herkese çok teşekkür ederim

Basın toplantısında söz alan Buse Savaşkan, bu güzel ve anlamlı günde yanlarında olanlara teşekkür ederek sözlerine başladı. “Dört sene bekleyip, olimpiyatlara kadar yaklaşıp, daha sonra böyle güzel bir organizasyonla daha iyi yerlere gelebilmek için hem kendimden fedakarlık ederek, hem de ülkemi, ailemi, bana destek olanları onurlandırmak için böyle bir yola çıkıyorum” diyen Savaşkan, “Çok mutluyum, iyi ki böyle bir aile ortamımız var. En azından destek çıkanlarımız var. Yanımızda olan herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Her zaman olimpiyatları hedefledim”

“Olimpiyat en büyük hayalim. Her zaman olimpiyatları hedefledim” diyen elit atlet Buse Savaşkan, “Öncesinde adım adım ilerlemek gerekir. Olimpiyat öncesi gideceğim yarışlar, alacağım başarılar ve tabi ki kotalar var. Olimpiyat barajına ulaşmasam bile en azından katılacağım yarışlarda geçeceğim barajlar ve alacağım puanlarla olimpiyatlara gitmek istiyorum” açıklamasını yaptı.

Buse olimpiyatlara katılması halinde “Gönül isterdi ki oraya gittiğimde orada ülke bayrağımla yarışıp ülkemi orada temsil edeyim. Bayrağımı görmelerini çok isterdim. Oraya gittiğim zaman zaten her zamanki gibi ülkemi temsil edeceğim. Bunun için de elimden gelen her şeyi yapacağım” şeklinde konuştu.

Destek olanlara teşekkür etti

Yanımda olan herkese çok teşekkür eden Buse, “Öncelikle Başbakanımız Ünal Üstel’e, TC Büyükelçisi Koordinatörü Mithat Tekçam’a, Atletizm Federasyonu Başkanı, başkandan çok abim, arkadaşım Ferhat Sakallı’ya ve yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ederim. Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu’na çok teşekkür ederim. Her zaman ne olursa olsun yanımda olan abime çok teşekkür ederim. Sponsorum Hardline Nutrition’a çok teşekkür ederim. İlk antrenörlerim, beni keşfeden ilkokul öğretmenlerim Metin Fellahoğlu ve Alpay Ayhan’a çok teşekkür ederim. Çocukluk döneminden çıkıp sporu daha iyi tanımaya, branşımla ilgili beni daha çok yükselten, emeği üzerimde çok büyük olan, yanımdan hiç ayrılmayan sevgili Çilem Esenyel’e çok teşekkür ederim. O benim ikinci annem. Profesyonellik anlamında bana destek ve sahip çıkan Cahit Yüksel’e çok teşekkür ederim. Aileme, destek

veren herkese çok teşekkür ederim. Ailem her zaman arkamda. Bu yolculukta da umarım herkesi güzel bir maratonda mutlu etmeyi ve sevindirmeyi başarırım” dedi.