Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun “Park’ta Güzel Bir Gün” oyunu 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde sahnelendi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, İzel Seylani, Aytunç Şabanlı ve Melis Beşe’nin yer aldığı “Park’ta Güzel Bir Gün” sahnelenmeden önce Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Cem Aykut konuşma yaptı.

-Harmancı

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nu kuran jenerasyonun büyük bedeller ödediğini kaydeden Harmancı, Işın Cem’i andı, Erol Refikoğlu, Osman Alkaş ve Yaşar Ersoy’un mücadelesine işaret etti.

Harmancı, çok değerli bir kadrosu olan, sadece Lefkoşa’da değil ülkede ve Türkiye'de büyük beğeni toplayan Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun değerlerine sahip çıkarken misyonunu muazzam şekilde yerine getirdiğini, getirmeye de devam edeceğini söyledi.

Tiyatronun toplumları uyandırmak, yaşananları deşifre etmek için olduğunu belirten Harmancı,

“Ülkede hırsızlık, dolandırıcılık, insan kaçakçılığı yapılıyor. Bunların hiçbiri tiyatroda yok, çünkü tiyatro bunlarla yüzleşmek için var. Bu ülkede tiyatro oynandığını söyleyenler bilakis tiyatroya hakaret ediyor” dedi.

Harmancı, özellikle siyasetçilerin bazı zamanlarda konuşmaması, tiyatroya ilişkin düşünceleri onu yaşayanların paylaşması gerektiğini da belirtti.

-27 Mart bildirisini genç sanatçılar okudu

Konuşmanın ardından Lefkoşa Belediye Tiyatrosu 27 Mart Dünya Tiyatro Günü Bildirisi, genç tiyatro sanatçıları Açelya Bükülmez, Fuat Zorali ve Ekin Karaböcek tarafından okundu ve oyuna geçildi.