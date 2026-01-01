Ünlü sanatçı Özcan Deniz, yılbaşı gecesinde Les Ambassadeurs Hotel’de sahne alarak konuklara unutulmaz bir gece yaşattı. Yeni yılı müzik ve eğlenceyle karşılamak isteyen davetliler, Deniz’in enerjisi yüksek performansıyla adeta büyülendi.

Gece boyunca en sevilen ve dillere pelesenk olmuş şarkılarını seslendiren başarılı sanatçı, sahnedeki formda görüntüsü ve bitmeyen enerjisiyle dikkat çekti. Hem müzikal performansı hem de sahne hâkimiyetiyle büyük alkış alan Deniz, izleyicilere müzik dolu dakikalar yaşattı.

Sahne performansının yanı sıra seyirciyle kurduğu sıcak diyaloglarla da beğeni toplayan Özcan Deniz, gece boyunca konuklarla sık sık sohbet etti. Samimi tavırları ve esprili konuşmalarıyla salonu dolduran misafirlerle güçlü bir bağ kuran sanatçı, yılbaşı coşkusunu zirveye taşıdı.

Yeni yıla girilmesine dakikalar kala sahneden geri sayım yapan Deniz, salondaki konuklarla birlikte 2026’ya “merhaba” dedi. Geri sayımın ardından tüm davetlilere sağlık, huzur, mutluluk ve bol kazanç dileklerinde bulunan ünlü sanatçı, alkışlar eşliğinde performansına kaldığı yerden devam etti.

Yılbaşı gecesine damga vuran Özcan Deniz, hem müziği hem de pozitif enerjisiyle konuklara uzun süre hafızalardan silinmeyecek özel bir yılbaşı gecesi yaşatmış oldu.