Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından, 6 Nisan Pazar günü saat 07:30’da, “Lefkoşa-Güzelyurt, Güzelyurt-Lefke, Kalkanlı-Çamlıbel-Yılmazköy, Alayköy-Metehan” güzergahlarında üç ayrı grupta bisiklet yarışları yapılacak. Bazı güzergahlar, geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, birinci ve ikinci grup bisiklet yarışları, Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi’nden başlayacak. Yarışlar kapsamında birinci grup, Lefkoşa-Güzelyurt, Güzelyurt-Lefke ana yolunu takiben Doğancı Çemberi’ne gelip geri dönerek, Kalkanlı-Çamlıbel-Yılmazköy üzerinden Alayköy-Metehan Çevre Yolu’nu takip ederek Sevgi Çemberi’ndeki bitiş noktasına gelecek.

İkinci grup, Lefkoşa-Güzelyurt ana yolundan Güzelyurt Çemberi’ne gelip geri dönerek aynı güzergahtan Alayköy-Metehan Çevre Yolu’nu takip ederek, yine Sevgi Çemberi’ndeki bitiş noktasına gelecek.

Üçüncü grup ise, Alayköy-Metehan Çevre Yolu’nun Sevgi Çemberi (Mor Çember) ile Ağıllar Çemberi arasında kalan kısmında çift yönlü olarak yarışacak.

Birinci ve ikinci gruptaki yarışlarda belirtilen yol güzergahlarında, bisikletli sporculara motorlu polis eskortları eşlik edecek ve sporcuların geçeceği güzergahtaki tüm kavşak ve çemberler geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

Üçüncü gruptaki yarışta ise, Alayköy-Metehan Çevre Yolu’nun Sevgi Çemberi (Mor Çember) ile Ağıllar Çemberi arasında kalan kısmı, çift yönlü olarak yarış süresince araç trafiğine kapatılacak. Ulaşım alternatif yollardan sağlanacak.

Bisiklet yarışı devam ettiği sürece, bahse konu yol güzergahını kullanacak sürücülerin kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.