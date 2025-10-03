"Perperişan" isimli şarkısının şarkı sözlerine yönelik başlatılan soruşturmada Mabel Matiz için 3 yıla kadar hapis istendi.

Mabel Matiz hakkında “müstehcenlik” suçlamasıyla başlatılan soruşturmada istenen ceza belli oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Karaca’ya ait olan "Perperişan" isimli şarkının sözlerinin cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik edici, bedensel ve ruhsal metaforlarla erotik çağrışımlar oluşturduğu, cinsel birleşmeye yönelik betimlemelerin yapıldığı ve bu betimlemelerin ve sözlerin herkes tarafından kolayca anlaşılabildiği anlatıldı.

Sözlerin çocukların korunması açısından tehlike arz ettiği belirtildi.

Hazırlanan iddianamede, bu şarkının şüphelinin rızası ve onayı doğrultusunda sosyal medyada aleni bir şekilde paylaşılarak umuma açık bir şekilde yayınlandığı, bu dijital platform üzerinden yapılan yayınlara herhangi bir yaş sınırlamasının da uygulanmadığı, bu sebeple kamu düzeni ve çocukların korunması açısından tehlike arz ettiği belirtildi.

Özellikle de iki cümlenin anlam bütünlüğüne bakıldığında şüphelinin savunmasını karşılamadığı aktarıldı.

İddianamede ayrıca, çocukların erişebileceği platformlarda yayınlamış olması da, şüpheli Karaca’nın üzerine atılı suçun nitelikli haline de sebebiyet verdiği, her ne kadar şüpheli ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyip "diyo şeytan üstüne atla da sal kuşu hanesine" sözü ile sevdiği kişinin evine haber yollamak anlamında kullandığını söylemişse de, şarkının tamamına ve özellikle de bu iki cümlenin anlam bütünlüğüne bakıldığında şüphelinin savunmasını karşılamadığı kaydedildi.



3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Fatih Karaca’nın ‘müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek’ suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da ilgili şarkı için erişim engeli talebinde bulunmuş ve 18 Eylül'de şarkı için erişim engeli getirilmişti.



Şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği ifade edilmişti.

"MÜZİĞİMİN AMACI İYİ DUYGULAR UYANDIRMAK"

Müzisyen Mabel Matiz, "Perperişan" şarkısına soruşturma açılmasının ardından 22 Eylül'de Çağlayan Adliyesi'ne giderek savcılığa ifade vermişti.



Müzisyen savcılık ifadesinde şarkı sözlerinde herhangi bir şekilde müstehcenlik içeren bir kasıt ya da amaç bulunmadığını ve üzerine atılan suçlamayı kabul etmediğini söylemişti.



Sanatçı, "Müziğimin amacı insanları tetiklemek ya da insanlarda negatif yönlendirme yapmak değil, aksine insanları birleştirmek ve iyi duygular uyandırmaktır." demişti.



Savcılık Mabel Matiz'in yurt dışına çıkışını yasaklanmıştı.