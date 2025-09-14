Türk pop müziğin yıldız ismi Derya Uluğ, Kıbrıs İskele bölgesinde bulunan Grand Sapphire Resort’de sahne aldı. Tatilde yaptığı paylaşımlarla çok konuşulan sanatçıya, fit görüntüsüyle ilgili sorular yöneltildi. “Bütün kış spor yaptık, sağlıklı beslendik ve emek verdik. Yazın konserlerden dolayı buna çok vakit bulamıyoruz” dedi.

"YAZ İNSANIYIM"

“Yaz bitmesin” diyen Uluğ, deniz ve sıcağı çok sevdiğini söylerken, sevgilisi Asil’in tam bir kış insanı olduğunu belirtti: “Kapalı, yağmurlu havaya bayılır.”

ASİL’İN AMELİYATI

Asil’in sağlık durumuna da değinen Uluğ, “Doğuştan ikinci minik bir midesi vardı, bir de mide kapağı sıkıntılıydı. Ameliyatla düzeltildi. Çok şükür iyi geçti, bir süre bebek gibi yaşayacak” açıklamasında bulundu.

“KONSERLERE ÖZEL SÜRPRİZLER”

Gelecek hafta Vadi Açıkhava'da vereceği konserin hazırlıklarını da anlatan sanatçı, “Konsere gelen insanlara kendilerini özel hissettirecek sürprizler olacak. Sadece o geceye özel şarkılar hazırlıyoruz” diye konuştu.

“KADINA ŞİDDETİN SON BULMASINI İSTİYORUM”

Son günlerde gündeme gelen Ece Seçkin’e taciz olayı hakkında da konuşan Uluğ, “Çok üzücü bir durum. Türkiye’de kadınlar uzun zamandır şiddete ve tacize maruz kalıyor. Benim de başıma geldi. Bizim davamızdaki şahıs şu an içeride. Caydırıcı cezalar gelmediği sürece bu durumun devam edeceğini düşünüyorum. Kadınlar için daha güvenli bir ülke olmasını istiyorum” sözleriyle duyarlılığını dile getirdi.

Röportaj sonrası sahneye çıkan başarılı sanatçı misafirlerini unutulmaz bir gece yaşattı.