Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Petek Dinçöz, Kuzey Kıbrıs’ta Merit Royal Diamond sahnesinde verdiği konserle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Yoğun ilgi gören konserde sanatçı, güçlü sahne performansı, sevilen şarkılarından oluşan repertuvarı ve yüksek enerjisiyle izleyicilerden tam not aldı.

Konserde yalnızca performansıyla değil, göz alıcı sahne stiliyle de dikkat çeken Petek Dinçöz’ün özel kostümü, ünlü modacı Hasan Altın imzası taşıdı. Zarafeti modern çizgilerle buluşturan tasarım, geceye damgasını vururken sanatçının sahne ışıltısını tamamladı ve izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Hareketli şarkılarının yanı sıra duygusal eserlerine de repertuvarında yer veren Dinçöz, salonu dolduran misafirlerle birlikte şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi. Konser boyunca coşkunun bir an olsun düşmediği gecede sanatçı, Kıbrıslı hayranlarının yoğun ilgisine teşekkür ederek yeniden buluşma dileğinde bulundu.

Yaz sezonunun dikkat çeken konserleri arasında yer alan Merit Royal Diamond gecesi, Petek Dinçöz’ün etkileyici performansı ve Hasan Altın imzasını taşıyan şık sahne kostümüyle uzun süre konuşulacak geceler arasındaki yerini aldı.