Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, bir yıllık görev süresinde icraatlarını dün halka açık toplantı düzenleyerek değerlendirdi.

Bebek, Kukla Sulak Alanı projesinin çok yakında tamamlanacağını ifade ederek, bu projenin yabani hayat açısından önemine vurgu yaptı.

Bölgenin kanayan yaralarının yol sorunu ve kırsal kesim arsaları olduğunu dile getiren Bebek, Güvercinlik ve Çayönü kırsal kesim arsalarının hazır olduğunu vurguladı.

Çayönü-Güvercinlik yolunun da çok kötü durumda olduğunu ve bu konuyla ilgili yetkililerle sürekli iletişim içinde olduğunu dile getiren Bebek, itilaflı olan Pile-Yiğitler (Arçoz) yol yapım çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Pile- Yiğitler (Arçoz) yol yapımının son 550 metresi kaldığını vurgulayan Bebek, kalan yolun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile müzakere içinde tamamlanacağını söyledi.

Bebek, tüm okullara gerekli altyapı çalışmalarının da yapıldığını ifade etti.

Beyarmudu Belediyesi’nin mali yapısı hakkında bilgi veren Bebek, “Belediyenin borcunu neredeyse sıfırladık” ifadelerini kullandı.

“İş yaparsam tekrar bana oy verin” şeklinde konuşan Bebek, belediye kaynaklarının büyük titizlikle kullanıldığının da altını çizdi.